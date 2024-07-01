Кадыров назначил племянника секретарем Совбеза Чечни

Хамзату Кадырову 27 лет, он был советником главы Чечни по силовому блоку и возглавлял минспорт республики. В мае племяннику Кадырова вручили орден Мужества

Хамзат Кадыров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров стал секретарем чеченского Совета безопасности, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Турпал-Али Ибрагимов, который был секретарем Совбеза с ноября 2022 года, теперь будет главой Шалинского района. Он уже возглавлял этот район в 2012–2021 годах, затем работал в правительстве Чечни, был министром имущественных и земельных отношений республики.

Хамзату Кадырову 27 лет, он сын старшего брата Рамзана Кадырова Зелимхана, умершего в 2004 году. С апреля 2023-го он занимал должность советника-помощника главы Чечни по силовому блоку. До этого был вице-премьером — министром имущественных и земельных отношений республики и министром спорта Чечни.

В начале мая депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Хамзату Кадырову вручили орден Мужества. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов написал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что с начала боевых действий на Украине племянник главы республики «оказывает поддержку и помощь чеченским подразделениям и лично посещает передовые точки». В 2023-м Хамзата Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кадыров в 2020 году связывал назначение своих родственников на руководящие посты с тем, что они «являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова», первого президента Чечни, а также тем, что они хорошо проявили себя на прежних местах работы.