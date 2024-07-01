Погромы и слезоточивый газ: ночь после выборов во Франции. Видео

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Сотни людей в Париже, Нанте, Ренне и других городах Франции собрались по призыву антифашистских движений и левых партий в ночь после выборов в знак протеста против победы ультраправого «Национального объединения», лидирующего в первом туре.

Некоторые участники протестов поджигали мусорные баки и переворачивали урны, громили магазины и кафе.

У «Национального объединения» 33,4%, на втором месте коалиция левых «Новый народный фронт» (27,98%), на третьем коалиция сторонников президента Эмманюэля Макрона (20,76%).

Результат «Национального объединения» стал историческим рекордом для этой партии. Как отмечает AFP, крайне правые во Франции впервые возьмут власть со времен Второй мировой войны.