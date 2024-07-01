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Политика ,  
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Греция первой в ЕС ввела шестидневную рабочую неделю

Появление шестидневной рабочей недели в Греции касается непрерывно действующих предприятий, которые применяют пятидневную систему работы для сотрудников. В Минтруде России исключали введение такой рабочей недели
Фото: Jose Colon / Getty Images
Фото: Jose Colon / Getty Images

Шестидневная рабочая неделя начала действовать в Греции с 1 июля, передает OT. Государство стало первым в ЕС с такой рабочей неделей, писало ранее издание Olympia.

Это произошло на фоне внедрения цифровой трудовой карты в промышленности и информационной системы ERGANI II для учета рабочего времени — и является одной из мер, которые будут применены новым министром труда Греции Ники Керамеос.

Положение об этом было принято осенью Адонисом Георгиадисом, который занимал тогда пост главы греческого Минтруда, а мера вызвала много критики и негативной реакции, пишет OT.

Речь идет о праве, которое теперь будет у работодателя в одностороннем порядке вводить шестидневную рабочую неделю. Закон не коснется ряда компаний, например в сфере туризма и продажи продуктов питания.

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Фото:mil.gov.ua

Закон касается непрерывно действующих предприятий, применяющих пятидневную систему работы в неделю. Он должен помочь компаниям с ежедневным функционированием, которые не могут найти новых квалифицированных сотрудников и, следовательно, не могут должным образом организовать смены.

За шестой день работникам будут доплачивать в размере 40% дневной заработной платы и 115%, если это праздничный день, при этом они будут иметь право на дополнительный выходной в течение предстоящей недели. Трудовой день работников в течение дополнительного дня не может превышать восьми часов, при этом сверхурочная работа не допускается.

Работодатели обязаны прописать в акте об организации рабочего времени сведения о нормах рабочего времени своих работников, которые будут приняты на работу на шестой день, до того, как работники приступят к своим обязанностям.

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Фото:Milos Bicanski / Getty Images

Мера должна была заработать с 1 марта, однако трудности, возникшие при внедрении информационной системы ERGANI II, не позволили реализовать данное положение.

В начале июня глава Минтруда Антон Котяков исключил введение шестидневной рабочей недели в России. «Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», — объяснил он. По словам Котякова, в трудовом законодательстве повышенная оплата предусмотрена и за возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон.

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Теги
Георгий Смирнов
Греция рабочая неделя трудовое законодательство
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