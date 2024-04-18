Греция приблизилась к восстановлению экономики до уровня 2009 года

Греция оказалась в центре европейского долгового кризиса в 2010 году, она пережила годы жесткий экономии. Полное восстановление экономики ожидается уже в этому году, но проблемы остаются, пишет Reuters

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Экономика Греции спустя почти 15 лет разрушительного долгового кризиса, который сопровождался жесткой экономией, лишениями для населения и беспорядками, в этому году может завершить полное восстановление, пишет Reuters со ссылкой на прогнозы чиновников и инвесторов.

В 2024 году греческая экономика, по прогнозам, вырастет почти на 3%, приблизившись к уровню докризисного 2009 года и значительно превысив средний показатель по еврозоне (+0,8%), отмечает агентство.

По данным статистической службы и Минфина Греции, в 2009 году ВВП страны составлял порядка €230 млрд, в течение 7 лет после этого показатель падал (рост фиксировался в 2018–2019 годах), достигнув минимума в 2020-м (около €160 млрд). После этого наметился рост, и в 2022 году ВВП Греции превысил €200 млрд, он продолжил расти в 2023-м и достиг по итогам прошлого года €210 млрд.

Стоимость заимствований в Греции упала до уровня ниже, чем в Италии, а все греческие банки, ранее получавшие помощь, будут полностью приватизированы впервые за десятилетия. Инвесторы видят в этом признак окончательной нормализации экономики.

«Греческая экономика находится в хорошей форме, чтобы извлечь выгоду из дальнейшего роста», — сказал Вим-Хейн Палс из управляющей компании Robeco, которая недавно купила акции греческих банков.

В 2010 году Греция оказалась в центре европейского долгового кризиса (он также затронул Италию, Испанию, Португалию и Ирландию), что создало риск распада еврозоны. К спасению греческой экономики подключился Евросоюз и Международный валютный фонд. Условием финансовой помощи стало требование к Афинам провести реформы и соблюдать режим жесткой экономии, что неоднократно приводило к протестам среди населения.

В 2023 году кредитный рейтинг Греции впервые за годы вернулся к инвестиционному уровню, но проблемы в экономике страны по-прежнему остаются, отмечает Reuters. Среди них падение рождаемости, нехватка рабочей силы, а также природные катастрофы — лесные пожары и наводнения, которые ударяют по государственным финансам. Кроме того, экономический рост Греции сдерживает стагнация в ведущих странах еврозоны, которые когда-то навязали Афинам строгие реформы, указывает агентство.