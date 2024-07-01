Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов НАТО

НАТО углубит сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией из-за угрозы Китая, заявил Столтенберг. По его словам, Пекин бросает вызов безопасности альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Китай представляет угрозу для Тайваня и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в связи с чем НАТО углубит сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri.

«НАТО не рассматривает Китай как враждебную страну, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», — сказал он, добавив, что Пекин также поставляет России технологии и электронику для использования в конфликте на Украине.

Для усиления давления на Китай и стабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе НАТО решила углубить партнерство с четырьмя странами: Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией. В частности, эти вопросы станут ключевыми на саммите альянса в Вашингтоне 9–11 июля.

Вместе с тем Столтенберг добавил, что «НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы».

Подобные обвинения в адрес Пекина уже звучали со стороны альянса. В 2023 году НАТО указала на «злонамеренные гибридные и кибероперации», «конфронтационную риторику и дезинформацию» КНР, которые наносят ущерб безопасности. Члены военного блока также раскритиковали сотрудничество Пекина с Москвой и призвали осудить военную операцию на Украине.

В ответ Китай раскритиковал расширение НАТО на восток и заявил о намерении отстаивать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин также обвинил альянс в «усилении конфронтации и напряженности заявлениями в области ядерной энергетики».

В апреле 2023 года КНР исключала поставки оружия России и Украине и обещала усилить регулирование экспорта товаров двойного назначения. «Мы не будем продолжать подливать масла в огонь», — заявлял глава китайского МИДа Цинь Ган. Он также подчеркивал роль Пекина в содействии примирению и продвижению мирных переговоров.

Данные западных властей и СМИ о возможной помощи Москве МИД Китая называл «дезинформацией». В Кремле заявляли, что добавлять к этому опровержению нечего.