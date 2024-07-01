 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над тремя российскими регионами за ночь сбили 36 дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над тремя регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине
За прошедшую ночь сбили 18 дронов над Брянской областью и по девять — над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. В двух последних регионах, а также в Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА

Российские силы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

В частности, над Брянской областью уничтожили и подавили 18 дронов, над Курской — девять, над Белгородской — девять. Все сбитые беспилотники — самолетного типа, добавили в ведомстве.

Опасность атаки дронов ночью объявляли в Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об уничтожении семи беспилотников в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. По словам брянского губернатора Александра Богомаза, силы ПВО сбили семь дронов над Трубчевским районом, два — над Карачевским, шесть — над Выгоничским, еще три — на подлете к Брянску.

Курский губернатор сообщил об уничтожении семи дронов
Политика
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали Грайворонский городской округ, никто не пострадал. По его словам, повреждены два домовладения и автомобиль в селе Глотово, разрушен частный дом в селе Сподарюшино. Также, добавил Гладков, повреждены линии электропередач, из-за чего в ряде населенных пунктов временно отключено электроснабжение.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников, Накануне Минобороны отчитывалось об уничтожении 36 дронов над Курской (15), Липецкой (9), Воронежской (4), Брянской (4), Орловской (2) и Белгородской (2) областями.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны беспилотники ПВО
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил об уничтожении семи дронов
Политика
Гладков сообщил об атаке дронов на Грайворонский округ
Политика
Над Брянской областью сбили 18 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
РЕН сообщил об отъезде Канье Уэста из России Общество, 07:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:32
«Терроризм среднего класса»: как живет село участников атаки в Дагестане Общество, 07:32
На Канье Уэста подали в суд за травлю сотрудников и удержание зарплаты Общество, 07:27
Над тремя российскими регионами за ночь сбили 36 дронов Политика, 07:15
Спрос на черную икру в России вырос почти на 10% Бизнес, 07:00
Столтенберг не увидел необходимости в изменении ядерной доктрины НАТО Политика, 06:52
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Военным авиабазы США в Германии запретили носить форму вне работы Политика, 06:50
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 06:32
Минюст США предложил Boeing сделку о признании вины Бизнес, 06:25
В Томской области нашли тело утонувшего восьмилетнего мальчика Общество, 06:17
В России разработают 20 новых ГОСТов на алкоголь Вино, 06:00
Воробьев допустил, что часть «Крокуса» отдадут под выставочную площадь Общество, 05:41
Ветеринары посоветовали не поливать животных холодной водой из-за жары Общество, 05:10