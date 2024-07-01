Над тремя российскими регионами за ночь сбили 36 дронов

За прошедшую ночь сбили 18 дронов над Брянской областью и по девять — над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. В двух последних регионах, а также в Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА

Российские силы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

В частности, над Брянской областью уничтожили и подавили 18 дронов, над Курской — девять, над Белгородской — девять. Все сбитые беспилотники — самолетного типа, добавили в ведомстве.

Опасность атаки дронов ночью объявляли в Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об уничтожении семи беспилотников в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. По словам брянского губернатора Александра Богомаза, силы ПВО сбили семь дронов над Трубчевским районом, два — над Карачевским, шесть — над Выгоничским, еще три — на подлете к Брянску.

Курский губернатор сообщил об уничтожении семи дронов Политика Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали Грайворонский городской округ, никто не пострадал. По его словам, повреждены два домовладения и автомобиль в селе Глотово, разрушен частный дом в селе Сподарюшино. Также, добавил Гладков, повреждены линии электропередач, из-за чего в ряде населенных пунктов временно отключено электроснабжение.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников, Накануне Минобороны отчитывалось об уничтожении 36 дронов над Курской (15), Липецкой (9), Воронежской (4), Брянской (4), Орловской (2) и Белгородской (2) областями.