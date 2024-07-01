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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Он призвал жителей быть бдительными и добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) привели в режим повышенной готовности для отражения возможной атаки.

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Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам беспилотников.

В частности, предыдущей ночью силы ПВО уничтожили 36 аппаратов. Над Курской областью сбили 15 дронов, над Липецкой — девять, по четыре — над Воронежской и Брянской и по два — над Орловской и Белгородской областями.

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Теги
Курская область беспилотники Алексей Смирнов
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