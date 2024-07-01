UKDefJournal сообщил о контроле самолетами НАТО AWACS за небом Украины
Некоторые страны НАТО делятся с Украиной информацией, собранной разведывательными самолетами, оснащенными системами AWACS, пишет UK Defense Journal.
Натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения осуществляют полеты над Польшей. «Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее [на удары]», — отметил бывший офицер ВВС.
По словам официального представителя альянса Оаны Лунгеску, системы AWACS «могут обнаруживать самолеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым элементом сдерживания и обороны НАТО».
С февраля 2022 полеты разведывательных самолетов регулярно осуществляются странами НАТО над территорией Восточной Европы и Балтии, чтобы отслеживать российские военные самолеты у границ блока, отмечает UK Defense Journal.
Системы AWACS размещены на самолетах Boeing 707 и имеют радиолокационную установку, способную обнаруживать и идентифицировать другие летательные аппараты на расстоянии более 400 км.
В январе 2023 года в НАТО сообщали о переброске из Германии в Румынию самолетов с системами AWACS для слежения за активностью российской армии.
В сентябре прошлого года альянс отправил два самолета-разведчика с AWACS в Литву. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда заявила, что «это уже имеющая длительную историю агрессивная деятельность НАТО по наращиванию своего присутствия вдоль <...> или по периметру российских границ».
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