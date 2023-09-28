Захарова: НАТО продолжает наращивать свое присутствие у границ России

Захарова назвала агрессией отправку в Литву двух самолетов AWACS

AWACS (Фото: Christof Koepsel / Getty Images)

НАТО продолжает наращивать присутствие у российских границ, заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Североатлантический альянс 28 сентября направил в Литву два самолета-разведчика AWACS для «наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ» НАТО.

Первый самолет уже прибыл в Шяуляй, вместе с ним прибыл специальный военный контингент, в который входят около 15 человек.

«К сожалению, это уже имеющая длительную историю агрессивная деятельность НАТО по наращиванию своего присутствия вдоль <...> или по периметру российских границ», — заявила Захарова.

НАТО начало укреплять восточный фланг альянса после начала военной операции на Украине. Блок отправил боевые группы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в дополнение к уже находившимся в странах Балтии и Польше.

По данным генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, НАТО планирует увеличить силы быстрого реагирования альянса с 10 тыс. до 300 тыс. человек в 2023 году. В принятой на саммите в Мадриде стратегической концепции НАТО Россия названа «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности».

Кремль раскритиковал усиление военного присутствия альянса на границах с Россией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на востоке альянс создал «мощный кулак» — сильную оборонную инфраструктуру.