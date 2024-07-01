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Военная операция на Украине ,  
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В России ввели уголовную ответственность за нарушение мер защиты объектов

В России ввели уголовную ответственность за нарушение мер защиты объектов
Сюжет
Военная операция на Украине
За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов будут привлекать к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Поводом для таких мер в том числе стали проникновения украинских ДРГ
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

С 1 июля вступил в силу федеральный закон № 398-ФЗ (от 31 июля 2023 года), который предусматривает уголовную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Согласно документу, уголовная ответственность наступает, если виновное лицо ранее подвергалось административному наказанию по ч. 1 ст. 20.35 КоАП (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий) или препятствовало обеспечению этих требований два и более раза в течение 180 дней.

Если в результате подобных действий причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб (более 1 млн руб.), то грозит штраф до 80 тыс. руб., ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов повлекло смерть человека, то это обернется лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. Если погибли два человека или более, то срок возможного лишения свободы увеличится до семи лет.

Автором этой инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. Госдума приняла данный законопроект 25 июля 2023 года, Совфед одобрил 28 июля, президент России Владимир Путин подписал 31 июля.

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Александр Хинштейн
В марте прошлого года Путин обсуждал меры антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, с постоянными членами Совбеза. С докладом тогда выступал глава МВД Владимир Колокольцев. Этому мероприятию предшествовало проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область. Диверсанты атаковали приграничные села Сушаны и Любечане, в результате чего погибли два человека, ранения получил ребенок. Президент охарактеризовал произошедшее как теракт.

По словам Хинштейна, появление уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территории «будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии».

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