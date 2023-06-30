Сальдо сообщил об ударе из «Искандера» по ВСУ рядом с Антоновским мостом

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Российские войска нанесли удар из «Искандера» по району Антоновского моста в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Он утверждает, что погибли около 30 украинских военных, «еще с десяток покалечены».

«Остатки прячутся по обе стороны от моста по дачам — боятся нос высунуть. Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После нее спецназ группировки «Днепр» начнет окончательную зачистку», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Антоновский мост через Днепр соединяет пригород Херсона Антоновку на правом берегу (подконтролен Украине) с городом Алешки на левом (контролируется Россией).

26 июня военкор Александр Коц сообщил об аномальном росте активности украинских войск в районе Антоновского моста: ВСУ «закрепились на левом берегу и пытаются расширять плацдарм». Сальдо эту информацию опроверг, заявив, что украинские войска не создали никаких плацдармов близ Антоновского моста.