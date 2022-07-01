Глава Минтранса сообщил о 77 задержанных за рубежом самолетах
За рубежом из-за санкций задержано 77 российских самолетов, сообщил глава Министерства транспорта Виталий Савельев, передает ТАСС.
«На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолет», — сказал он.
По словам министра, решение о задержании принимали лизингодатели. Некоторые самолеты не смогли вылететь из-за закрытия воздушного пространства Евросоюза.
Он напомнил, что в России 1278 воздушных судов, из них 1158 — гражданские самолеты. «В целом ситуация нормальная... Парк достаточно большой», — добавил Савельев.
В конце февраля власти Евросоюза и других стран ввели санкции против России из-за военной операции на Украине, а также закрыли воздушное пространство для российских самолетов. ЕС запретил компаниям продавать России воздушные суда и запчасти к ним, а также оказывать российским компаниям услуги по страхованию и техобслуживанию гражданских самолетов.
После этого лизингодатели начали отзывать самолеты из России. К 23 марта западные компании потребовали вернуть более 500 самолетов общей стоимостью $20 млрд. К концу марта под арестом в других странах оказались 78 самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из России не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге. В то же время президент России Владимир Путин поручил перевести самолеты в иностранном лизинге в российский реестр. К 15 июня в него внесли более 600 самолетов.
1 июля спецпредставитель президента Сергей Иванов предположил, что запасов авиационной техники в России хватит на три-четыре года.