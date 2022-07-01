Макрон заявил о желании уладить отношения с Австралией
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил новому премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, что в диалоге двух стран хотел бы сосредоточиться на будущем, а не вспоминать скандал с подлодками, который произошел осенью 2021 года, передает Reuters.
Речь идет о решении Австралии, о котором она объявила в октябре прошлого года. Тогда страна разорвала заключенный с Францией контракт на строительство 12 подлодок, что вызвало резкую критику со стороны Парижа. Взамен Канберра получит американские атомные субмарины.
В связи с этими событиями журналисты спросили Макрона перед переговорами с премьером, должна ли Австралия извиниться.
«Мы поговорим о будущем, а не о прошлом. Премьер Альбанезе не несет ответственности за то, что произошло в наших отношениях», — сказал президент.
Осенью 2021 года Австралия объявила о своем решении выйти из договора с французской Naval Group, которая должна была поставить ей 12 подлодок стоимостью $66 млрд. После этого страна договорилась о создании партнерства AUKUS в Индо-Тихоокеанском регионе с США и Великобританией в оборонном секторе.
Издание Politico и телеканал ABC связывали создание AUKUS с намерением стран противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах и его региональному влиянию, особенно в спорном Южно-Китайском море.
Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал такой шаг Австралии «ударом в спину».
В июне этого года австралийские власти согласились выплатить Naval Group $585,2 млн в качестве компенсации за разрыв контракта на строительство субмарин.
Президент России Владимир Путин, говоря о решении создать блок AUKUS, заявил, что «дружить между собой — это хорошо, но дружить против кого-то — это плохо», поскольку это подрывает региональную стабильность.