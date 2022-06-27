В Калининграде ответили экс-министру Латвии на слова об «отделении»

Бывший глава МВД Латвии, говоря об ограничениях на транзит в Калининградскую область со стороны Литвы, заявил, что ЕС и НАТО сделали первые шаги «по отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России»

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в ответ на заявление экс-главы МВД Латвии Мариса Гулбиса о посланном ЕС и НАТО сигнале России про готовность забрать Калининград попросил разделять официальную позицию властей Литвы и Евросоюза и «литовских поехавших».

«Это частное мнение какого-то отдельного литовца, и не более того», — сказал он.

Говоря об ограничениях на транзит с литовской стороны, Лысков отметил, что, скорее всего, речь идет «о банальной юридической ошибке» в пакетах санкций Брюсселя. Евросоюз, вводя пятый пакет санкций против России, сделал исключение для автомобильного транзита товаров, перевозка которых не запрещена ЕС, между Калининградской областью и остальной частью России, на что обратил внимание губернатор региона Антон Алиханов. Пресс-секретарь Алиханова тогда уточнил ТАСС, что речь идет о пояснениях, согласно которым ограничения не предполагают запрета на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом в Калининградскую область из России, поскольку речь в их понимании идет о внутринациональных перевозках из России в Россию. После того как Литва ограничила транзит, сославшись на соблюдение санкций ЕС, Алиханов высказал мнение, что ЕС забыл о своих обязательствах в отношении транзита в Калининградскую область. Российская сторона рассчитывает, что «либо поправки будут внесены в первые четыре пакета [санкций], либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре», либо ЕС даст Литве разъяснения по поводу транзита.

Как Лысков заявил РБК, Россия добивается восстановления транзита со стороны Литвы, на котором республика «неплохо зарабатывает», и наращивает морские перевозки. «Сегодня выйдет в море уже пятое судно, встанет на маршрут Санкт-Петербург — Калининград. Дальше мы должны работать над субсидированием провозного пути, чтобы тариф по морю совпадал с железнодорожным тарифом», — добавил он.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в свою очередь, отметил в разговоре с РБК, что там «много что хотят оттяпать, но между хотеть и мочь — большая разница».

«И пока наши главные друзья, и партнеры, и союзники — это наш флот, наша армия, и теперь уже надо добавлять — наши Военно-космические силы, то у таких хотелок никакой перспективы нет», — убежден сенатор.

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По его словам, Россия, с одной стороны, должна добиться беспрепятственного транзита грузов по морю. «Но с другой стороны, допустить такого безнаказанного нарушения основополагающих принципов, на которых, собственно говоря, Литва вступила в Европейский союз, нельзя. И у Европейского союза, насколько я понимаю, есть желание не доводить дело до открытых форм конфронтации», — заметил Климов.

Как подчеркнул в беседе с РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия никогда не отдаст ни пяди земли.

«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — предупредил Джабаров.

По его мнению, таким образом Россию «прощупывают на решимость, твердость», но там не должны «обольщаться»: Россия не уступит своих территорий.

Сенатор также считает, что проблему транзита удастся решить дипломатическим путем. «Евросоюз уже пошел на принятие исключений из санкций, которые позволяют возить через Литву все товары. Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», — заключил Джабаров.

Бывший латвийский министр, говоря об ограничениях на транзит в Калининградскую область со стороны Литвы, заявил, что ЕС и НАТО сделали первые шаги «по отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России». Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал экс-чиновника «каким-то очередным придурком» и предположил: «Видать, выпил или съел что-то плохое». Как только он «в себя придет», «бояться каждого шороха у двери будет», предупредил Медведев. «И правильно. Память у нас хорошая…» — добавил он.