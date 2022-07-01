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Захарова после данных Британии о после написала «Буагаааааааааа 😹»

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила в Telegram на сообщение пресс-службы посольства Великобритании о том, что посла страны Дебору Броннерт вызвали в МИД на «рутинную встречу».

«Буагааааааааааа 😹», — написала она.

Дипломат процитировала песню группы «Бумбокс» «Вахтерам» и усомнилась в данных посольства.

«Я помню белые обои, черная посуда.
Нас в хрущевке двое, кто мы и откуда? Откуда?
Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут…»

Их просто рутинно вызвали на встречу без прелюдий», — написала Захарова.

Посла Великобритании Дебору Броннерт вызывали в российский МИД накануне, 30 июня. Ведомство выразило ей протест из-за «откровенно хамских» высказываний Лондона в адрес российского президента Владимира Путина. В британском посольстве ответили «РИА Новости», что посол приезжала в МИД на «рутинную встречу» и что в министерство ее не вызывали.

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В российском МИДе не уточняли, какие конкретно высказывания вызвали недовольство властей. Однако 26 июня, перед началом переговоров на саммите глав государств — членов «большой семерки» (G7) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил коллегам раздеться для фотографии.

«В пиджаках? Без пиджаков? Давайте разденемся? <...> Мы все должны показать, что мы круче [президента России Владимира] Путина», — пошутил премьер, когда садился за стол. Реплику подхватил премьер-министр Канады Джастин Трюдо и предложил коллегам «продемонстрировать верховую езду с обнаженной грудью».

Позднее Джонсон дал интервью немецкому телевидению и заявил, что Путин не начал бы операцию на Украине, если бы он был женщиной. Действия российского президента в отношении Украины можно назвать «идеальным примером токсичной маскулинности», добавил британский премьер.

В ответ Путин напомнил Джонсону, что бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в 1982 году приказала начать военные действия против Аргентины за контроль над Фолклендскими островами.

Теги
Мария Захарова вызов посла Великобритания
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