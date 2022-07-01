Путин заявил премьеру Индии о «провокационном» курсе Киева

Нарендра Моди (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и заявил ему, что Киев проводит провокационный курс и препятствует урегулированию конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин рассказал индийскому премьеру «о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса и срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию», уточнили в Кремле.

Кроме ситуации на Украине руководители государств обсудили двусторонние связи, экономическое сотрудничество и положение дел на глобальном рынке продовольствия. Путин повторно отметил, что кризис с поставками продовольствия вызвали антироссийские санкции и «системные ошибки» отдельных стран. Он обратил внимание, что те же самые факторы повлияли на состояние мирового энергетического рынка.

Российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров как в очном, так и в онлайн-формате с конца февраля, однако в конце апреля встречи прекратились, что признали обе стороны. В Кремле обвиняют Киев в попытках затормозить процесс и считают, что украинские власти не заинтересованы в его продолжении. В Киеве утверждают, что не вернутся за стол переговоров, пока не «перевернут ситуацию» и не выйдут из «слабой позиции».

Россия стала наращивать сотрудничество с Индией и другими азиатскими, латиноамериканскими и африканскими странами на фоне введения западных санкций. В конце июня Путин сказал, что Москва увеличила объемы поставок нефти в Индию и усилила сотрудничество с этой страной в ИТ-отрасли.

«Кроме того, совместно с партнерами по БРИКС Россия разрабатывает надежные альтернативные механизмы международных расчетов, российский аналог SWIFT, система передачи финансовых сообщений, открыт для подключения банков стран группы, расширяется география использования карт «Мир», — говорил он, обращая внимание и на сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Президент предложил открыть в России индийские сетевые магазины и заявил, что этот вопрос уже обсуждают деловые круги.