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Минстрой не поддержал идею исключить студии из программы льготной ипотеки

Минстрой заявил, что исключение малометражных квартир из программ льготной ипотеки создаст преграды на пути людей к улучшению жилищных условий. В Счетной палате считают, что не следует повышать спрос на «некомфортные» виды жилья
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Минстрой не поддерживает предложение Счетной палаты исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотечного кредитования с господдержкой, сообщается на сайте ведомства.

«Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются. Минстрой России подобные инициативы не поддерживает», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, программы льготной ипотеки нацелены на улучшение жилищных условий россиян. А ограничения на покупку малометражного жилья по этим программам могут создать дополнительные преграды для людей, поскольку приобретение жилья большей площади потребует платить большую сумму первоначального взноса и ежемесячного платежа, пояснил Минстрой.

В нем добавили, что программа льготной ипотеки продолжит работать без изменений в части параметров приобретаемого жилья.

Счетная палата предложила исключить студии из программы льготной ипотеки
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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Таким образом в Минстрое отреагировали на предложение Счетной палаты. Ранее 1 июля в ней выступили за то, чтобы исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ льготной ипотеки.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что государству не следует поддерживать спрос на «некомфортные» виды жилья и способствовать росту предложения «таких типологий». «В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — сказала Трунова.

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По ее словам, изменение правил предоставления льготной ипотеки может повлиять на структуру предложения на рынке жилья и улучшить комфортность условий проживания граждан. При этом сами ипотечные программы с господдержкой аудитор назвала нужными, но отметила, что при этом должен соблюдаться принцип комфортного проживания — «отдельная комната каждому члену семьи».

Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки в качестве антикризисной меры во время пандемии коронавируса. Сначала россияне могли взять ипотеку под 6,5% годовых.

В феврале этого года на фоне новых западных санкций Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 20%, и ставка по льготной ипотеке выросла до 12%. Затем по мере снижения ставки ЦБ правительство уменьшало ставку по льготной ипотеке. К 1 июля она составляет 7%.

В России также действуют семейная, сельская и дальневосточная ипотеки.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
льготная ипотека Минстрой Счетная палата
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