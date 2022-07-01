Минстрой не поддержал идею исключить студии из программы льготной ипотеки
Минстрой не поддерживает предложение Счетной палаты исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотечного кредитования с господдержкой, сообщается на сайте ведомства.
«Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются. Минстрой России подобные инициативы не поддерживает», — сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, программы льготной ипотеки нацелены на улучшение жилищных условий россиян. А ограничения на покупку малометражного жилья по этим программам могут создать дополнительные преграды для людей, поскольку приобретение жилья большей площади потребует платить большую сумму первоначального взноса и ежемесячного платежа, пояснил Минстрой.
В нем добавили, что программа льготной ипотеки продолжит работать без изменений в части параметров приобретаемого жилья.
Таким образом в Минстрое отреагировали на предложение Счетной палаты. Ранее 1 июля в ней выступили за то, чтобы исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ льготной ипотеки.
Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что государству не следует поддерживать спрос на «некомфортные» виды жилья и способствовать росту предложения «таких типологий». «В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — сказала Трунова.
По ее словам, изменение правил предоставления льготной ипотеки может повлиять на структуру предложения на рынке жилья и улучшить комфортность условий проживания граждан. При этом сами ипотечные программы с господдержкой аудитор назвала нужными, но отметила, что при этом должен соблюдаться принцип комфортного проживания — «отдельная комната каждому члену семьи».
Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки в качестве антикризисной меры во время пандемии коронавируса. Сначала россияне могли взять ипотеку под 6,5% годовых.
В феврале этого года на фоне новых западных санкций Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 20%, и ставка по льготной ипотеке выросла до 12%. Затем по мере снижения ставки ЦБ правительство уменьшало ставку по льготной ипотеке. К 1 июля она составляет 7%.
В России также действуют семейная, сельская и дальневосточная ипотеки.