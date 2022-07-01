Минстрой не поддержал идею исключить студии из программы льготной ипотеки

Минстрой заявил, что исключение малометражных квартир из программ льготной ипотеки создаст преграды на пути людей к улучшению жилищных условий. В Счетной палате считают, что не следует повышать спрос на «некомфортные» виды жилья

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Минстрой не поддерживает предложение Счетной палаты исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотечного кредитования с господдержкой, сообщается на сайте ведомства.

«Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются. Минстрой России подобные инициативы не поддерживает», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, программы льготной ипотеки нацелены на улучшение жилищных условий россиян. А ограничения на покупку малометражного жилья по этим программам могут создать дополнительные преграды для людей, поскольку приобретение жилья большей площади потребует платить большую сумму первоначального взноса и ежемесячного платежа, пояснил Минстрой.

В нем добавили, что программа льготной ипотеки продолжит работать без изменений в части параметров приобретаемого жилья.

Таким образом в Минстрое отреагировали на предложение Счетной палаты. Ранее 1 июля в ней выступили за то, чтобы исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ льготной ипотеки.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что государству не следует поддерживать спрос на «некомфортные» виды жилья и способствовать росту предложения «таких типологий». «В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — сказала Трунова.

Читайте на РБК Pro Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах Статьи Pro Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить Статьи Pro Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Метеозависимость: миф или реальность Метеозависимость: миф или реальность Инструкции

По ее словам, изменение правил предоставления льготной ипотеки может повлиять на структуру предложения на рынке жилья и улучшить комфортность условий проживания граждан. При этом сами ипотечные программы с господдержкой аудитор назвала нужными, но отметила, что при этом должен соблюдаться принцип комфортного проживания — «отдельная комната каждому члену семьи».