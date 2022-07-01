Киев не подтвердил передачу послания Путину через президента Индонезии

Украинский лидер Владимир Зеленский, если желает к кому-либо обратиться, делает это публично в видеообращениях, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, комментируя изданию «Страна.ua» сообщения о передаче президентом Индонезии Джоко Видодо послания Зеленского российскому президенту Владимиру Путину.

«Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях», — сообщил Никифоров. Источник издания в офисе Зеленского опроверг передачу какого-либо письма Путину.

Видодо 29 июня посетил Киев, там он заявил, что может передать послание от украинского президента российскому, поскольку на следующий день должен состояться его визит в Москву, сообщал телеканал Sky News. Уже будучи в российской столице, индонезийский лидер сказал, что передал послание Путину, указывало агентство ТАСС.

С Зеленским, как указал Никифоров, Видодо обсуждал вопрос импорта пшеницы из блокированных украинских портов. Путин после переговоров в индонезийским коллегой заявил, что они говорили о снабжении мировых рынков продовольствием и минеральными удобрениями.

«Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия — это прямое следствие многолетней безответственной макроэкономической политики ряда стран, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов», — заявил Путин.

Президенты также обсуждали ситуацию на Украине, беседовали о торгово-экономическом сотрудничестве России, Евразийского экономического союза и Индонезии, партнерстве в энергетической, транспортной, гуманитарной и др. сферах.