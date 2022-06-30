Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

С предложением Зеленскому передать Путину личное послание президент Индонезии выступил накануне, во время своего визита в Киев

Джоко Видодо и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому лидеру Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Москву, передает ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно содержание послания, передает «Интерфакс». «Пока не знаю, о чем идет речь», — сказал журналистам представитель Кремля.

29 июня индонезийский президент прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Видодо говорил, что проведет переговоры с российским и украинскими лидерами и призовет их к диалогу о мире, а также попросит о прекращении огня и военной операции.

В ходе визита в Киев Видодо сам предложил Зеленскому передать личное послание Владимир Путину, передавал телеканал Sky News. «Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я вскоре встречусь», — сказал президент Индонезии.

В ноябре Индонезия примет на Бали саммит G20. Помощник президента России Ушаков 27 июня сообщил, что Владимир Путин принял приглашение на встречу «Большой двадцадки», но формат участия пока обсуждается.

Украина не входит в G20, однако Видодо в ходе визита в Киев пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит, передавала «Украинская правда». Последний принял приглашение, но уточнил, что участие Украины будет зависть от ситуации в сфере безопасности в самой стране и от состава участников на G20.

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С начала российской спецоперации украинские власти неоднократно выступали за переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера говорил, что Москва не против такой встречи, но для этого стороны на уровне делегаций должны подготовить содержательный документ, который будет подписан лидерами двух стран.

Россия и Украина вели переговоры об урегулировании с конца февраля. После встречи делегаций двух стран в Стамбуле Киев передал Москве ряд предложений, в том числе о внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Позднее, как сообщал президент России Владимир Путин, Киев начал отходить от «стамбульских» договоренностей и переговоры зашли в тупик. В конце апреля переговоры были приостановлены, это подтвердили обе стороны.