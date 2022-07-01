Лукашенко заявил о готовности Минска возобновить сотрудничество с Канадой
Белоруссия готова возобновить конструктивную работу с Канадой на благо народов двух стран, заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме канадским властям по случаю Дня независимости страны.
«В этом году дипломатическим отношениям между нашими странами исполнилось 30 лет. <...> Белорусская сторона готова к возобновлению конструктивной работы на благо наших народов», — написал белорусский лидер.
Лукашенко также выразил уверенность, что «закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу».
Белорусский президент обратил внимание, что с момента установления дипломатических отношений страны реализовали совместные проекты в гуманитарной и образовательной сферах, в области экономики, науки и спорта «часто вопреки политической конъюнктуре». Он также поблагодарил канадские власти за помощь в борьбе с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.
Канада начала вводить санкции в отношении Белоруссии несколько лет назад, после президентских выборов 2020 года.
Под ограничениями находятся сам Лукашенко, члены его семьи и некоторые белорусские чиновники. В марте страна ввела очередной пакет санкций в отношении 22 чиновников Минобороны Белоруссии, которых заподозрила в поддержке действий России на Украине. В Оттаве считают, что они позволили своей стране стать «стартовой площадкой» для России.
Лукашенко не раз отрицал участие белорусских военных в спецоперации Российской армии на Украине. При этом он утверждал, что Запад за счет давления на Россию с помощью санкций подталкивает мир к «третьей мировой войне».