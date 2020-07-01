Глава ЦИК объяснила публикацию результатов голосования до его завершения

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила публиковать предварительные результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, чтобы избежать разной интерпретации этих данных. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Мы сначала не хотели этого делать, но агитация не регулируется, экзитполы не регулируются, хотя мы рекомендовали не публиковать эти экзитполы, — уточнила она. — Поскольку ничего не запрещено, как только на Чукотке подсчитали голоса, вся информация есть у местных комиссий, у наблюдателей, и каждый будет ее выдавать и интерпретировать так, как он это понимает».

Памфилова напомнила, что федеральное и региональное законодательство о выборах в части публикации результатов отличается. Если результаты федеральных выборов нельзя публиковать до окончания голосования во всех регионах, то цифры по голосованию в регионе можно публиковать сразу после того, как выборы закончатся именно в этом субъекте, ведь «выборы губернатора в Приморье и в Калининграде друг на друга не очень влияют».

«Мы хотели придерживаться такой же позиции, но жизнь внесла свои коррективы, — сказала Памфилова. — Поскольку эта информация все равно распространялась бы с разной степенью точности, каждый поет как знает, то это будет полная несуразица, мы решили этот процесс упростить».

По ее словам, ЦИК предпочел выдавать журналистам информацию о ходе голосования «из первых рук». «Мы были поставлены перед фактом», — заключила она.