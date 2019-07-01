CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Разведка США считает, что Россия может произвести не больше 60 гиперзвуковых ракет из-за нехватки углеродного волокна с подходящими характеристиками

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками. Такое заключение сделали американские спецслужбы, утверждают знакомые с отчетом разведки источники CNBC.

«Ожидаются, что они сделают не больше 60 единиц данного гиперзвукового оружия, поскольку разработка оказалась очень дорогостоящей», — сказал один из собеседников телеканала. Он не уточнил, об объемах производства за какой период времени идет речь.

По данным CNBC, разработка «Авандарда» — приоритет для Москвы, так что к 2020 году данные ракеты поступят на боевое дежурство.

В октябре 2018 года CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Россия не может найти источник для производства компонентов из углеродного волокна для ракеты «Авангард». По словам собеседника телеканала, корпус аппарата не выдерживал нагрев при повторном входе в плотные слои атмосферы, что приводило к сбою в работе внутренних систем.