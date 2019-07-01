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CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Разведка США считает, что Россия может произвести не больше 60 гиперзвуковых ракет из-за нехватки углеродного волокна с подходящими характеристиками
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками. Такое заключение сделали американские спецслужбы, утверждают знакомые с отчетом разведки источники CNBC.

«Ожидаются, что они сделают не больше 60 единиц данного гиперзвукового оружия, поскольку разработка оказалась очень дорогостоящей», — сказал один из собеседников телеканала. Он не уточнил, об объемах производства за какой период времени идет речь.

По данным CNBC, разработка «Авандарда» — приоритет для Москвы, так что к 2020 году данные ракеты поступят на боевое дежурство.

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В октябре 2018 года CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Россия не может найти источник для производства компонентов из углеродного волокна для ракеты «Авангард». По словам собеседника телеканала, корпус аппарата не выдерживал нагрев при повторном входе в плотные слои атмосферы, что приводило к сбою в работе внутренних систем.

Впервые о ракетном комплексе с гиперзвуковым боевым блоком президент России Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, этот комплекс способен поражать цели из космоса «как огненный шар». Серийное производство комплексов «Авангард» началось в июле 2018 года.

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Российские военные получили первые такие комплексы в мае 2019 года, ожидается, что к концу года они заступят на боевое дежурство. Инфраструктуру для полка с комплексом «Авангард» развернули в Ясненкском ракетном соединении в Оренбургской области, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Автор: Константин Нагаев
Теги: гиперзвуковая ракета, CNBC, производство
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