CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия

Россия не может найти источник для производства важнейших компонентов из углеводородного волокна для гиперзвуковой ракеты «Авангард». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. Как отмечает CNBC, эта информация противоречит заявлением российских властей о том, что российское гиперзвуковое оружие уже запущено в серийное производство.
Москва считает, что доступное сейчас углеволокно недостаточно надежно. Но, по словам источника CNBC, программа разработки гиперзвукового оружия приоретизирована и все еще может быть завершена к 2020 году. Следующие испытания изделия запланированы на декабрь, сказал источник.
«Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе [в плотные слои атмосферы. — РБК], из-за чего внутренние системы перестают работать, — объяснил источник CNBC. — Поэтому русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не думают, что используемый сейчас материал обеспечивают достаточную теплозащиту».
В Москве рассчитывают, что компоненты из углеволокна будут произведены в течение 12 месяцев, добавил собеседник телеканала.
«Очевидно, что попытки России разработать высокотехнологичное оружие это то, за чем мы следим. Впрочем, пока что мы видели больше громких заявлений об успехах, чем доказательств», — сказал представитель Пентагона Эрик Пэхон. Он добваил, что США в свою очередь продолжают улучшать собственные возможность по противодействия «возможным угрозам, которые может представлять Россия».
Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта представил разрабатываемые новинки российского вооружения. В частности, он представил ракетный комплекс с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард» и гиперзвуковом авиационно-ракетным комплексе «Кинжал». В июле Минобороны России сообщило, что предприятия ОПК начали серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».