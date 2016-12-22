CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия

Россия столкнулась с нехваткой достаточно надежного материала для разработки гиперзвуковой ракеты «Авангард», утверждает телеканал CNBC. Ранее Минобороны заявляло, что российские предприятия начали ее серийное производство

Боевой блок гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» (Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС)

Россия не может найти источник для производства важнейших компонентов из углеводородного волокна для гиперзвуковой ракеты «Авангард». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. Как отмечает CNBC, эта информация противоречит заявлением российских властей о том, что российское гиперзвуковое оружие уже запущено в серийное производство.

Москва считает, что доступное сейчас углеволокно недостаточно надежно. Но, по словам источника CNBC, программа разработки гиперзвукового оружия приоретизирована и все еще может быть завершена к 2020 году. Следующие испытания изделия запланированы на декабрь, сказал источник.

«Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе [в плотные слои атмосферы. — РБК], из-за чего внутренние системы перестают работать, — объяснил источник CNBC. — Поэтому русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не думают, что используемый сейчас материал обеспечивают достаточную теплозащиту».

В Москве рассчитывают, что компоненты из углеволокна будут произведены в течение 12 месяцев, добавил собеседник телеканала.​

«Очевидно, что попытки России разработать высокотехнологичное оружие это то, за чем мы следим. Впрочем, пока что мы видели больше громких заявлений об успехах, чем доказательств», — сказал представитель Пентагона Эрик Пэхон. Он добваил, что США в свою очередь продолжают улучшать собственные возможность по противодействия «возможным угрозам, которые может представлять Россия».

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта представил разрабатываемые новинки российского вооружения. В частности, он представил ракетный комплекс с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард» и гиперзвуковом авиационно-ракетным комплексе «Кинжал». В июле Минобороны России сообщило, что предприятия ОПК начали серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».