Минобороны заявило о контроле за действиями НАТО на учениях Sea Breeze

Черноморский флот выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в ходе учений Sea Breeze — 2019 в Черном море. Об этом сообщает«РИА Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что контроль необходим для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Учения организованы в северно-западной части моря, уточнили в Минобороны.

Sea Breeze проводятся Украиной и США с 1997 года. В последние годы в них также участвуют другие страны — в 2019 году это в том числе Великобритания, Канада, Турция, Италия, Латвия и Эстония. 30 июня Минобороны Украины сообщило о прибытии в Одессу дополнительных подразделений НАТО, которые должны принять участие в учениях.