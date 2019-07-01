Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским

Перед тем как встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Владимир Путин хотел бы понять, в чем состоит позиция его визави по важным в отношениях двух стран вопросам, рассказал Дмитрий Песков

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Важен не сам факт возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а конкретные договоренности, которые будут достигнуты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин преисполнен прагматизмом в том, что касается международных дел, тем более в вопросе отношений с Украиной. Встреча ради встречи не нужна, важны результаты», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в отношениях с Украиной множество вопросов на повестке дня. «С тем чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам — реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик», — пояснил он.

Тем не менее «в международных отношениях нет ничего невозможного», отметил Песков. По его словам, президент России не отвергает контактов априори, не исключает их. Путин готов к контактам, но говорит, что для начала надо понять политику и стратегическую линию собеседников, рассказал пресс-секретарь главы государства.