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Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским
Перед тем как встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Владимир Путин хотел бы понять, в чем состоит позиция его визави по важным в отношениях двух стран вопросам, рассказал Дмитрий Песков
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Важен не сам факт возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а конкретные договоренности, которые будут достигнуты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин преисполнен прагматизмом в том, что касается международных дел, тем более в вопросе отношений с Украиной. Встреча ради встречи не нужна, важны результаты», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в отношениях с Украиной множество вопросов на повестке дня. «С тем чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам — реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик», — пояснил он.

Тем не менее «в международных отношениях нет ничего невозможного», отметил Песков. По его словам, президент России не отвергает контактов априори, не исключает их. Путин готов к контактам, но говорит, что для начала надо понять политику и стратегическую линию собеседников, рассказал пресс-секретарь главы государства.

Политика
Секретарь СНБО назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее о том, что встреча Путина и Зеленского может состояться, говорил бывший министр финансов и нынешний секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк, который ответил утвердительно на вопрос о корреспондента LB.ua о том, реальна ли эта встреча.

«Переговоры происходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются исходя из интересов и возможностей в этот момент. Сейчас они могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций», — заявил Данилюк. По его словам «никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы». «Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы», — рассказал секретарь СНБО Украины.

О том, что готовится встреча глав двух государств, 21 июня также говорил народный депутат Украины Михаил Поплавский. «По моей информации, команда готовится, потому что выезжать нужно с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно», — сказал он тогда.

Москва и Киев официально не сообщали о каких-либо контактах Путина с Зеленским, после того как последний стал президентом Украины.

Ранее в Кремле уже говорили, что Путин занимает выжидательную позицию, а сам президент России утверждал, что не отказывался от контактов с Зеленским, хотя и не получал таких предложений.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, встреча, Дмитрий Песков
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