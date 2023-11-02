Песков рассказал, что США уведомили Россию о пуске Minuteman III

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (Фото: Senior Airman Ian Dudley / U.S. Air Force / Reuters)

США уведомили Россию об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, они, конечно же, были получены. Так же поступает и российская сторона», — сказал он (цитата по ТАСС). Песков отказался комментировать неудачный запуск ракеты.

Накануне в ходе испытаний Minuteman III ракету взорвали в небе над Тихим океаном из-за неустановленной «аномалии».

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная стратегическая ракета. Вес ракеты — 36 т. Эта ракета является единственной американской МБР шахтного базирования и проходит регулярные модернизации и связанные с ними испытания. На вооружении США стоят 400 таких ракет.

В ВВС США отметили, что «аномалия» — это любое неожиданное событие во время теста. Для расследования причины аварии сформировали группу. В комиссию вошли представители профильных ведомств, в том числе ВВС США.

До этого США проводили тестовый запуск Minuteman III с базы космических сил «Ванденберг» 6 сентября. Ракета не несла боезаряда. Целью теста была проверка безопасности, эффективности и боеготовности оружия.