«Марш мира» в Будапеште. Видео
1 июня в Будапеште прошел «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине.
Участники мероприятия прошли от центра города до острова Маргит, где перед ними выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он заявил, что Европа намерена вступить в конфликт на Украине, что грозит ее уничтожением, а правительство Венгрии знает, как этому помешать. Орбан призвал проголосовать на предстоящих 6–9 июня выборах в Европарламент за «партии мира».
Index, мероприятие было многочисленным, туда в том числе прибыли люди из Германии, Англии и Польши.
Организацией марша занимался Форум гражданской солидарности — Некоммерческий фонд гражданской солидарности (CÖF-CÖKA) — НКО, тесно связанная с правящей партией «Фидес».
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