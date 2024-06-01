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Военная операция на Украине ,  
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«Марш мира» в Будапеште. Видео

Появились кадры с «Марша мира» в Будапеште против эскалации конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В Будапеште прошел «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине. На мероприятии выступил премьер Виктор Орбан

«Марш мира» в Будапеште. Видео
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1 июня в Будапеште прошел «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине.

Участники мероприятия прошли от центра города до острова Маргит, где перед ними выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он заявил, что Европа намерена вступить в конфликт на Украине, что грозит ее уничтожением, а правительство Венгрии знает, как этому помешать. Орбан призвал проголосовать на предстоящих 6–9 июня выборах в Европарламент за «партии мира».

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Виктор Орбан
По данным издания Index, мероприятие было многочисленным, туда в том числе прибыли люди из Германии, Англии и Польши.

Организацией марша занимался Форум гражданской солидарности — Некоммерческий фонд гражданской солидарности (CÖF-CÖKA) — НКО, тесно связанная с правящей партией «Фидес».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Венгрия Виктор Орбан
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