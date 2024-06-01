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Военная операция на Украине ,  
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Академик Арбатов назвал альтернативу переговорам по Украине

Академик Арбатов: переговоры по Украине жизненно необходимы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сейчас диалог по урегулированию на Украине маловероятен, говорит Алексей Арбатов. Но с точки зрения исторической перспективы переговоры необходимы, альтернатива - эскалация вплоть до обмена ядерными залпами и гибели цивилизации

Сейчас переговоры об урегулировании между Россией и Украиной малореальны, c такой оценкой в интервью РБК выступил глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. При этом, подчеркнул он, «с точки зрения исторической перспективы переговоры жизненно необходимы».

«Потому что альтернативой мирным договоренностям является только эскалация ударов по географии и мощи применяемых средств — вплоть до обмена массированными ядерными залпами, — сказал Арбатов. — Это привело бы нынешнюю цивилизацию к гибели, уничтожению в северном полушарии сотен миллионов людей и всего, что там было построено за последнюю тысячу лет. Думаю, эта перспектива никому не по душе. Если произойдет такое несчастье, то немногие оставшиеся в живых, наверное, даже не вспомнят, из-за чего произошла глобальная ядерная катастрофа».

Академик Арбатов — РБК: «Идет угроза на угрозу, острие против острия»
Политика
Алексей Арбатов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian назвал переговоры с Россией нереалистичными, отметив, что военным действиям не видно конца.

Российские власти подчеркивают, что, в отличие от Украины, никогда не отказывались от переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что, хотя Россия не отвергает возможность переговоров с Украиной, Киев исключает ее «де-юре» и подвижек в этом плане пока нет. Президент России Владимир Путин считает, что к диалогу можно вернуться «исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле». Он говорил также, что Москва желает «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования» конфликта мирными средствами, но переговоры должны учитывать интересы России.

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ядерная катастрофа Россия Украина РАН переговоры
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