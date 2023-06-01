Моравецкий не исключил выгоду для Польши от восстановления Украины

Еврокомиссия в конце марта оценила восстановление Украины после конфликта в €383 млрд ($411 млрд). Зеленский еще в ноябре говорил об $1 трлн. Моравецкий заявил, что польские компании могут извлечь из этого выгоду

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.

«Более тысячи польских компаний заинтересованы в инвестировании в Украину. Напомню, Украина приняла соответствующий закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям. То же самое относится и к гражданам Польши. Поэтому, если получится, что мы вместе сможем восстановить Украину, Польша может от этого сильно выиграть», — сказал Моравецкий.

Польский премьер отметил, что с украинским руководством постоянно ведутся переговоры на данную тему. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским, также по этому поводу на Украину выезжали польские делегации.

Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк и ООН в конце марта оценили стоимость восстановления Украины в €383 млрд ($411 млрд). В 2023 году ей потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора, говорилось в заявлении ЕК.

Зеленский в ноябре 2022 года оценивал восстановление страны после конфликта почти в три раза дороже — в $1 трлн. Он предлагал западным странам и компаниям «брать шефство» над регионами, городами или предприятиями Украины для их восстановления.

За 2022 год Украина получила от Запада $32,1 млрд помощи, сообщал Нацбанк страны. Крупнейший объем средств Киеву направили США и Евросоюз — $12 млрд и $8 млрд соответственно. Следом идут Международный валютный фонд ($2,7 млрд), Канада ($1,9 млрд) и Германия ($1,5 млрд).

Financial Times ранее сообщала, что Евросоюз работает над четырехлетним планом финансовой помощи Украине на сумму в десятки миллиардов евро, стремясь заложить для такой поддержки «более стабильную и предсказуемую основу». Часть западных политиков также не исключают, что на помощь в восстановлении Украины могут быть направлены замороженные российские активы.

Российские власти не раз осуждали помощь Запада Украине — как финансовую, так и военную. Как заявляла представитель МИДа Мария Захарова, объем финансовой помощи со стороны США измеряется астрономической суммой, однако она не поможет Украине вернуть утраченные территории. Эта помощь, по ее словам, не идет на «школы, больницы, трубопровод, закупку учебников или помощь неимущим». «Львиная доля вновь пойдет на закупку вооружений для Киева и, конечно, рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет», — утверждала представитель МИДа.