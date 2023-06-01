Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 16:41
США перестанут уведомлять Россию о вооружениях в рамках ДСНВ Политика, 22:30
Моравецкий не исключил выгоду для Польши от восстановления Украины Политика, 22:09
Роналду заявил, что останется играть в Саудовской Аравии Спорт, 22:01
Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске Политика, 21:59
Суд в Петербурге разрешил собакам-поводырям ездить в метро без намордника Общество, 21:41
Бензема отреагировал на сообщения об уходе из «Реала» Спорт, 21:31
Беспилотник сбросил бомбу на электроподстанцию в курском селе Политика, 21:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Германии провели обыск по украинскому следу в подрыве Nord Stream Политика, 21:23
Матвиенко удивилась отсутствию автоматической коробки у Lada Vesta Авто, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2022 года Спорт, 20:46
Премьер Польши заявил, что украинское наступление уже началось Политика, 20:44
Удары по атаковавшим Шебекино украинским военным. Видео Политика, 20:37
Зеленский заявил о «все более отдаленных» надеждах на членство в НАТО Политика, 20:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Моравецкий не исключил выгоду для Польши от восстановления Украины

Премьер-министр Моравецкий: Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины
Еврокомиссия в конце марта оценила восстановление Украины после конфликта в €383 млрд ($411 млрд). Зеленский еще в ноябре говорил об $1 трлн. Моравецкий заявил, что польские компании могут извлечь из этого выгоду
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.

«Более тысячи польских компаний заинтересованы в инвестировании в Украину. Напомню, Украина приняла соответствующий закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям. То же самое относится и к гражданам Польши. Поэтому, если получится, что мы вместе сможем восстановить Украину, Польша может от этого сильно выиграть», — сказал Моравецкий.

Польский премьер отметил, что с украинским руководством постоянно ведутся переговоры на данную тему. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским, также по этому поводу на Украину выезжали польские делегации.

Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк и ООН в конце марта оценили стоимость восстановления Украины в €383 млрд ($411 млрд). В 2023 году ей потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора, говорилось в заявлении ЕК.

Зеленский в ноябре 2022 года оценивал восстановление страны после конфликта почти в три раза дороже — в $1 трлн. Он предлагал западным странам и компаниям «брать шефство» над регионами, городами или предприятиями Украины для их восстановления.

За 2022 год Украина получила от Запада $32,1 млрд помощи, сообщал Нацбанк страны. Крупнейший объем средств Киеву направили США и Евросоюз — $12 млрд и $8 млрд соответственно. Следом идут Международный валютный фонд ($2,7 млрд), Канада ($1,9 млрд) и Германия ($1,5 млрд).

Читайте на РБК Pro
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
Почему в кризис потребители не экономят на роскоши — The Economist

Financial Times ранее сообщала, что Евросоюз работает над четырехлетним планом финансовой помощи Украине на сумму в десятки миллиардов евро, стремясь заложить для такой поддержки «более стабильную и предсказуемую основу». Часть западных политиков также не исключают, что на помощь в восстановлении Украины могут быть направлены замороженные российские активы.

Российские власти не раз осуждали помощь Запада Украине — как финансовую, так и военную. Как заявляла представитель МИДа Мария Захарова, объем финансовой помощи со стороны США измеряется астрономической суммой, однако она не поможет Украине вернуть утраченные территории. Эта помощь, по ее словам, не идет на «школы, больницы, трубопровод, закупку учебников или помощь неимущим». «Львиная доля вновь пойдет на закупку вооружений для Киева и, конечно, рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет», — утверждала представитель МИДа.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша восстановление Украина Матеуш Моравецкий выгода Военная операция на Украине
Материалы по теме
Премьер Польши заявил, что украинское наступление уже началось
Политика
В ФТС сочли «политическим психозом» запрет Польши на проезд фур из России
Экономика
Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter