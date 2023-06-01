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Гладков сообщил об обстреле двух округов Белгородской области

Гладков: при обстреле Новой Товолжанки в Белгородской области ранен один человек
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. При обстреле Новой Товолжанки один человек получил ранение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений», — рассказал Гладков.

При обстреле села Козинка никто не пострадал, однако загорелись два частных жилых дома. Информация о других населенных пунктах уточняется.

В последнее время участились обстрелы Белгородской области. В ночь на 1 июня город Шебекино был обстрелян несколько раз. Пострадали восемь человек. Гладков заявил, что школьники из Шебекино не будут сдавать ЕГЭ, прорабатывается механизм, по которому их возьмут в вузы без экзаменов. Детей из города начали вывозить в Воронежскую область, Пензу, Калугу, Ярославль.

Кроме того, ВСУ ночью совершили попытку прорыва на территорию России на границе в Шебекинском округе, ее сорвали, сообщало Минобороны.

Теги
Белгородская область обстрелы Вячеслав Гладков Военная операция на Украине раненные
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