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Reuters узнал о взаимовыгодном предложении ООН к Москве и Киеву по зерну

Reuters: ООН направила Украине и России взаимовыгодное предложение по зерновой сделке
Украина и Турция поддержали новое предложение ООН. Москва пока на него не ответила. Ранее она исключала возможность включить в зерновую сделку больше украинских портов и настаивала на выполнении положений об экспорте удобрений
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

ООН направила лидерам России, Украины и Турции обращение с «предложением взаимовыгодного алгоритма радикального улучшения» работы зерновой сделки, со ссылкой на источники сообщил Reuters.

По словам собеседника издания, ООН предложила начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину. Параллельно с этим в организации хотят провести переговоры о расширении соглашения по зерну, чтобы включить в него больше украинских портов и грузов, говорит источник.

Как пишет Reuters, Киев и Анкара выразили готовность работать по предложенному алгоритму, а Москва пока на предложение не ответила.

В мае Россия и Украина продлили зерновую сделку еще на два месяца, до середины июля. Продление было под вопросом, поскольку Москва неоднократно заявляла, что часть сделки, касающаяся снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, не выполняется. Если прогресса по соглашению не будет, Россия будет считать, что оно уже не работает, заявил 29 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.

Один из ключевых вопросов, который обсуждается в рамках зерновой сделки, — возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Источник Reuters в украинском правительстве сообщал, что Киев готов пойти на такой шаг, если в зерновую сделку включат больше украинских портов. Российские власти такую возможность исключили.

К 26 мая у Стамбула, где представители России, Украины, Турции и ООН проводят инспекции судов, скопились почти 40 сухогрузов, сообщил Reuters. Примерно три четверти из них ранее ходили по зерновому коридору. Источник агентства отметил, что темпы поставок продовольствия вряд ли вырастут из-за медленных проверок и «других неопределенностей».

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Как заявляет Киев, российские инспекторы отказываются проверять суда, следующие в порт Южный — на него приходится свыше трети поставок по зерновому коридору. Российский МИД подчеркивал, что все сложности с проверками связаны исключительно с действиями представителей Украины и ООН. «В Киеве <...> стремятся вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу», не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев. Все — ради получения максимальной коммерческой прибыли», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, Украина отклонила предложение России внести в регистрационные списки суда, которые затем направятся в нуждающиеся страны, в частности в Африку, а также те, которые находятся в очереди не один месяц. «В результате украинцы сначала заблокировали процесс регистрации, не соглашаясь с нашими предложениями, а затем остановили все инспекции, включая выходящих судов (27 кораблей с 1,2 млн т груза на борту)», — сказала дипломат

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Зерновая сделка ООН Украина аммиак
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