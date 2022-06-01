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ЦБ рекомендовал сотрудникам не ездить в недружественные страны

Рекомендация связана с геополитической ситуацией и возможной угрозой безопасности россиян за пределами страны, пишет The Bell. Особое внимание в письме ЦБ уделено сотрудникам, имеющим доступ к гостайне
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России «настоятельно рекомендовал» сотрудникам воздержаться от посещения стран, включенных в список недружественных, сообщает The Bell со ссылкой на письмо зампредов регулятора Германа Зубарева и Руслана Вестеровского. Источник Frank Media, близкий к Центробанку, подтвердил, что такие рекомендации весной были в устной форме.

Рекомендации выпущены в связи с «текущей геополитической ситуацией в мире, возможной реализацией угрозы безопасности гражданам России при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением».

«Особое внимание обращаем на необходимость отказа от выезда в указанные страны работников Банка России, допущенных к государственной тайне», — отмечается в документе.

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The Bell отмечает, что письмо имеет рекомендательный характер, сотрудникам дают ознакомиться с ним под роспись. По его данным, оно адресовано зампредам ЦБ, членам совета директоров, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, территориальных учреждений и других подразделений Банка России.

РБК направил запрос в ЦБ.

В начале марта председатель Центробанка Эльвира Набиуллина записала видеообращение к сотрудникам, в котором призвала коллектив быть сплоченным и «отставить любые разногласия» в условиях экономических и политических шоков. Она также посоветовала отстраниться от напряженной геополитической обстановки, не вступать в политические споры дома, на работе и в соцсетях.

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Правительство России утвердило перечень государств, совершающих против России недружественные действия, в марте. В него вошли все 27 стран ЕС, Великобритания, Украина, США, Канада, Австралия, Япония и другие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва «по-прежнему мягко называет» страны Запада недружественными, однако, по сути, эти государства являются враждебными.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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