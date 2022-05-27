ЦБ разрешил вносить средства в капитал компаний из дружественных стран

Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

ЦБ разрешил резидентам вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран. «Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

Платеж при этом должен осуществляться в валюте этого государства или в рублях, а размер взноса не должен превышать 10 млн руб. или эквивалент в иностранной валюте. Если эти условия не соблюдаются, то для проведения такой операции, как и раньше, необходимо разрешение ЦБ.

В отношении недружественных стран в России действуют ограничения. Так, в апреле регулятор на полгода приостановил переводы за рубеж со счетов физлиц-нерезидентов из недружественных государств и не работающих в России. На этот же срок приостановлены переводы за рубеж средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров. К «недружественным» относится более 48 стран, включая все государства Евросоюза.