«Коммерсантъ» узнал о риске закрытия бывшего факультета Кудрина в СПбГУ
СПбГУ рассматривает возможность закрытия факультета свободных искусств и наук, с поста декана которого ранее ушел глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщил источник «Коммерсанта».
«Студенты, которые учатся, они доучатся, но та функция, ради которой факультет создавался, в нынешней ситуации не нужна. Просто будет закрыт набор на новые курсы», — сказал собеседник издания.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СПбГУ. Источник РБК, близкий к Счетной палате, сказал, что «наоборот, есть консенсус, что и факультет, и модель свободных наук сохранятся и должны развиваться».
Факультет свободных искусств и наук был создан в СПбГУ в 2011 году на базе дополнительной программы «Искусства и гуманитарные науки», которую ввели в 1997 году. Со дня основания факультетом руководил Кудрин, который тогда работал министром финансов и вице-премьером в правительстве президента Дмитрия Медведева.
Этот факультет обучает студентов по модели Liberal Arts. На нем есть обязательные программы, но каждый учащийся также может самостоятельно выбирать более чем из 250 направлений обучения на пяти кафедрах. Речь идет, например, о «междисциплинарных исследованиях в области языков и литературы», «проблемах конвергенции естественных и гуманитарных наук» или «теории и методике преподавания искусств и гуманитарных наук».
В мае на факультете свободных искусств провела проверку постоянная комиссия ученого совета вуза по учебно-методической работе. В учебном плане факультета она нашла «большое число крайне идеологизированных дисциплин, причем в соответствии с худшими западными стереотипами», говорится в отчете о ректорском совещании, которое прошло 23 мая. На том же совещании было сокращено 70 дисциплин бакалавриата. По итогам прозвучало поручение доработать учебные планы с учетом замечаний.
А в начале этой недели в СПбГУ сообщили, что Кудрин решил не участвовать в следующих выборах декана. Срок его полномочий истек 29 мая, выборы должны были пройти на следующий день. Однако Кудрин еще 13 мая подал заявление, в котором сообщил, что не будет в них участвовать. Источник РБК, близкий к руководству факультета, сообщил, что глава Счетной палаты не согласен с позицией ректора Николая Кропачева по развитию факультета.