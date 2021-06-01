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Лукашенко ответил на просьбу ЛНР передать Протасевича

В ЛНР против арестованного в Минске экс-главреда Telegram-канала Nexta возбудили уголовное дело за «бои на стороне Киева», а затем попросили его передать для следственного эксперимента. «Милости просим к нам», — ответил Лукашенко
Роман Протасевич
Роман Протасевич (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следователи из Донбасса могут приехать и опросить бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, в отношении которого Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело. Об этом глава государства сказал во время заседания с членами правительства, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Беларусь 1».

Совещание было посвящено рабочей поездке Лукашенко в Сочи, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть нюансы — в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей. — РБК) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там на Донбассе», — сказал Лукашенко.

ЛНР попросила Минск передать Протасевича для следственного эксперимента
Политика
Роман Протасевич (в центре)

По его словам, когда Протасевич узнал, что самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, будет посажен в Минске, он стал кричать, что ему грозит смертная казнь. «А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрено по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», — добавил глава государства.

Инцидент с самолетом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, произошел днем 23 мая. В аэропорту Минска заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе. В то же время в авиакомпании сообщили РБК, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Самолет Ryanair находился в минском аэропорту более пяти часов, но за это время опасных предметов на борту не нашли. Однако белорусские силовики сняли с рейса Протасевича и его подругу, 23-летнюю Софью Сапегу. Позднее оба были арестованы. В отношении журналиста в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками.

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В ЛНР против Протасевича завели уголовное дело за «бои на стороне Киева»
Политика
Роман Протасевич

27 мая в ЛНР против Протасевича также завели уголовное дело. Генпрокуратура самопровозглашенной республики заявила, что с лета 2014 года по зиму 2015 года Протасевич являлся активным участником националистического батальона «Азов», запрещенного в ЛНР и символика которого признана экстремистской в России. По данным прокуратуры, белорус был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты. В ведомстве отметили, что Протасевич совершил ряд особо тяжких преступлений, «применяя тяжелое вооружение», в том числе пушки, минометы, зенитные установки. Его также обвиняют в совершении геноцида.

Бывший командир «Азова» Александр Билецкий заявил, что Протасевич «воевал словом», поскольку был журналистом. «Да, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — сказал националист.

1 июня Генпрокуратура ЛНР попросила Минск предоставить Протасевича для следственного эксперимента. Официальный представитель Генпрокуратуры Инна Семенова заявила, что в ходе расследования было установлено, что Протасевич причастен к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Александр Лукашенко ЛНР уголвное дело Роман Протасевич
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