Лукашенко ответил на просьбу ЛНР передать Протасевича

В ЛНР против арестованного в Минске экс-главреда Telegram-канала Nexta возбудили уголовное дело за «бои на стороне Киева», а затем попросили его передать для следственного эксперимента. «Милости просим к нам», — ответил Лукашенко

Роман Протасевич (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следователи из Донбасса могут приехать и опросить бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, в отношении которого Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело. Об этом глава государства сказал во время заседания с членами правительства, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Беларусь 1».

Совещание было посвящено рабочей поездке Лукашенко в Сочи, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть нюансы — в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей. — РБК) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там на Донбассе», — сказал Лукашенко.

По его словам, когда Протасевич узнал, что самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, будет посажен в Минске, он стал кричать, что ему грозит смертная казнь. «А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрено по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», — добавил глава государства.