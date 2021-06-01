Генпрокуратура ЛНР предложила помощь Белоруссии с делом Протасевича
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики предложила белорусским коллегам правовую помощь с расследованием в отношении арестованного в Белоруссии бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.
«Органы прокуратуры Луганской народной республики готовы предоставить имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании преступных действий в отношении Протасевича Романа Дмитриевича правоохранительным органам Республики Беларусь», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Инна Семенова.
Ранее в ЛНР против Протасевича завели уголовное дело. Генпрокуратура самопровозглашенной республики заявила, что с лета 2014 года по зиму 2015 года Протасевич являлся активным участником националистического батальона «Азов», запрещенного в ЛНР и России. По данным прокуратуры, белорус был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.