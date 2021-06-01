Генпрокуратура ЛНР предложила помощь Белоруссии с делом Протасевича

В ведомстве отмечали, что Протасевич совершил ряд особо тяжких преступлений, «применяя тяжелое вооружение», в том числе пушки, минометы, зенитные установки. Его также обвиняют в совершении геноцида.

Бывший командир «Азова», националист Александр Билецкий, в свою очередь, заявил, что Протасевич был на фронте в качестве журналиста. «Да, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — сказал Билецкий.

В Белоруссии Протасевич внесен в список террористов. 23 мая вместе со своей подругой, гражданкой России Софьей Сапегой, он летел на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс. Над территорией Белоруссии борт был вынужден изменить курс и сесть в Минске из-за сообщения об угрозе минирования. После приземления Протасевича и Сапегу задержали.