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Генпрокуратура ЛНР предложила помощь Белоруссии с делом Протасевича

Роман Протасевич (в центре)
Роман Протасевич (в центре) (Фото: Сергей Гриц / AP)

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики предложила белорусским коллегам правовую помощь с расследованием в отношении арестованного в Белоруссии бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

«Органы прокуратуры Луганской народной республики готовы предоставить имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании преступных действий в отношении Протасевича Романа Дмитриевича правоохранительным органам Республики Беларусь», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Инна Семенова.

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Роман Протасевич

Ранее в ЛНР против Протасевича завели уголовное дело. Генпрокуратура самопровозглашенной республики заявила, что с лета 2014 года по зиму 2015 года Протасевич являлся активным участником националистического батальона «Азов», запрещенного в ЛНР и России. По данным прокуратуры, белорус был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

В ведомстве отмечали, что Протасевич совершил ряд особо тяжких преступлений, «применяя тяжелое вооружение», в том числе пушки, минометы, зенитные установки. Его также обвиняют в совершении геноцида.

Бывший командир «Азова», националист Александр Билецкий, в свою очередь, заявил, что Протасевич был на фронте в качестве журналиста. «Да, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — сказал Билецкий.

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Владимир Макей

В Белоруссии Протасевич внесен в список террористов. 23 мая вместе со своей подругой, гражданкой России Софьей Сапегой, он летел на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс. Над территорией Белоруссии борт был вынужден изменить курс и сесть в Минске из-за сообщения об угрозе минирования. После приземления Протасевича и Сапегу задержали.

Белоруссия ЛНР Роман Протасевич
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