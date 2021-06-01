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Политика ,  
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После обысков Гудкова задержали как подозреваемого

Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков (Фото: Антон Великжанин / ТАСС)

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, у которого утром 1 июня прошли обыски, задержали на в качестве подозреваемого. Об этом рассказал в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на его адвоката Александра Альдаева.

По его данным, Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п.«б» ч.2 ст.165 УК). «Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. Потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения», — уточнил Чиков.

Бывший председатель движения «Открытая Россия» (одноименная британская структура признана в России нежелательной организацией) Александр Соловьев, у которого также прошел обыск, рассказал РБК, что следователей больше всего интересовали финансовые документы избирательной кампании Гудкова.

«Обыски у меня были с самого раннего утра, примерно с 6:30. Длились примерно до полудня, потом начались допросы. Сразу два по одному делу, что довольно любопытно. Статья очень редкая ч.2 ст 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба без кражи», причем — путем злоупотребления доверием», — сказал он.

По словам Соловьева, следователей больше всего интересовала «доверенность Дмитрия Гудкова на меня, как на финансового уполномоченного, в ходе выборов в Госдуму 2016-го года».

«Следователей интересовало все со словом «финансовый», пытаются «притянуть за уши» думские выборы, учитывая, что специальный избирательный счет — абсолютно прозрачная вещь. Эти данные до сих пор есть как у Сбербанка, так и у избирательной комиссии», — пояснил Соловьев.

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