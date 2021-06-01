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Политика ,  

Дело против экс-главы «Открытой России» возбудили из-за репоста в соцсети

По данным «Русской службы Би-би-си», поводом для заведения дела против Андрея Пивоварова стал репост в Facebook записи кубанского депутата, в которой тот рассказывает о деятельности активистки «Открытой России»
Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Причиной возбуждения уголовного дела против бывшего исполнительного директора «Открытой России» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова стал репост в Facebook, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на постановление Следственного комитета.

В документе говорится, что днем 12 августа на странице Пивоварова был опубликован информационный материал «Объединенных демократов», который, по мнению следователей, содержит агитацию по сбору средств. При этом, как считает следствие, Пивоваров «имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации «Открытая Россия».

Журналисты полагают, что речь идет о записи от 13 августа: это репост публикации кубанского депутата Александра Коровайного. В ней говорится об избирательной кампании активистки «Открытой России» Яны Антоновой (она зарегистрировалась на выборах в гордуму Краснодара, но проиграла, уступив кандидату от «Единой России»). Также в публикации был указан счет для перечисления денег, необходимых на кампанию.

РБК направил запрос в управление СК по Краснодарскому краю.

Бывшего директора «Открытой России» сняли с рейса в Пулково
Общество
Фото:Дмитрий Михаевич / ТАСС

Антонова сообщила изданию, что после задержания Пивоварова к ней «никто из СК или иных структур ни с какими вопросами пока не обращался».

31 мая Пивоварова сняли с самолета в петербургском аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь на отдых, и доставили в Следственный комитет. Экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила, что Пивоварова задержали в рамках уголовного дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК). При этом она обратила внимание, что дело возбудили 29 мая — через два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о полном прекращении своей деятельности. Пивоваров ранее пояснял, что это решение было принято из-за того, что Госдума рассматривает поправки в закон о «нежелательных» организациях, а движению «не нужны новые уголовные дела против сторонников».

Утром 1 июня силовики пришли с обысками к бывшему председателю «Открытой России» Александру Соловьеву, на дачу к бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его начальнику штаба Виталию Венидиктову. По словам адвокатов, следственные действия у Соловьева связаны с предполагаемой неуплатой долгов по аренде.

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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Екатерина Костина
«Открытая Россия» уголовное дело Андрей Пивоваров задержание
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