Дело против экс-главы «Открытой России» возбудили из-за репоста в соцсети

По данным «Русской службы Би-би-си», поводом для заведения дела против Андрея Пивоварова стал репост в Facebook записи кубанского депутата, в которой тот рассказывает о деятельности активистки «Открытой России»

Андрей Пивоваров (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Причиной возбуждения уголовного дела против бывшего исполнительного директора «Открытой России» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова стал репост в Facebook, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на постановление Следственного комитета.

В документе говорится, что днем 12 августа на странице Пивоварова был опубликован информационный материал «Объединенных демократов», который, по мнению следователей, содержит агитацию по сбору средств. При этом, как считает следствие, Пивоваров «имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации «Открытая Россия».



Журналисты полагают, что речь идет о записи от 13 августа: это репост публикации кубанского депутата Александра Коровайного. В ней говорится об избирательной кампании активистки «Открытой России» Яны Антоновой (она зарегистрировалась на выборах в гордуму Краснодара, но проиграла, уступив кандидату от «Единой России»). Также в публикации был указан счет для перечисления денег, необходимых на кампанию.

РБК направил запрос в управление СК по Краснодарскому краю.

Антонова сообщила изданию, что после задержания Пивоварова к ней «никто из СК или иных структур ни с какими вопросами пока не обращался».