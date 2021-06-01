Главу Меджлиса заочно приговорили к шести годам колонии

Рефата Чубарова признали виновным в организации беспорядков в Крыму в 2014 году, обвинение просило назначить ему девять лет лишения свободы. Бывший лидер объединения считает, что приговор не имеет юридической силы

Рефат Чубаров (Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости)

Верховный суд Крыма заочно приговорил председателя общественного объединения «Меджлис крымскотатарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда. Чубарова признали виновным по ч. 1 ст. 212 УК (массовые беспорядки).

«Срок наказания Рефату Чубарову исчисляется с момента фактического задержания», — пояснили в пресс-службе.

Ему также вменяли призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 1, 2 ст. 280.1 УК). Чубарову назначили штраф в размере 200 тыс. руб. и 200 часов обязательных работ, но освободили от наказания по этой статье в связи с ее частичной декриминализацией.

Адвокат Александр Осокин заявил ТАСС, что Чубаров обжалует приговор, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Чубарова было заведено в марте 2020 года. По версии следствия, в феврале 2014-го он поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать беспорядки во время внеочередного заседания парламента Крыма, для того чтобы его сорвать. В образовавшейся давке погибли два человека, еще около 80 получили ранения. Обвинение требовало назначить лидеру Меджлиса девять лет колонии.