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Политика ,  
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Главу Меджлиса заочно приговорили к шести годам колонии

Рефата Чубарова признали виновным в организации беспорядков в Крыму в 2014 году, обвинение просило назначить ему девять лет лишения свободы. Бывший лидер объединения считает, что приговор не имеет юридической силы
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров (Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости)

Верховный суд Крыма заочно приговорил председателя общественного объединения «Меджлис крымскотатарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда. Чубарова признали виновным по ч. 1 ст. 212 УК (массовые беспорядки).

«Срок наказания Рефату Чубарову исчисляется с момента фактического задержания», — пояснили в пресс-службе.

Ему также вменяли призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 1, 2 ст. 280.1 УК). Чубарову назначили штраф в размере 200 тыс. руб. и 200 часов обязательных работ, но освободили от наказания по этой статье в связи с ее частичной декриминализацией.

Адвокат Александр Осокин заявил ТАСС, что Чубаров обжалует приговор, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Чубарова было заведено в марте 2020 года. По версии следствия, в феврале 2014-го он поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать беспорядки во время внеочередного заседания парламента Крыма, для того чтобы его сорвать. В образовавшейся давке погибли два человека, еще около 80 получили ранения. Обвинение требовало назначить лидеру Меджлиса девять лет колонии.

В Крыму следователи завели дело против главы «Меджлиса»
Общество
Рефат Чубаров

Чубаров последние несколько лет жил на Украине. В своем Facebook он заявил, что приговор не имеет юридической силы.

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В конце апреля рабочая группа, сформированная властями Крыма, подготовила и направила в Следственный комитет и ФСБ просьбу возбудить уголовное дело по факту блокады полуострова против 12 граждан Украины. В их число попали Чубаров, украинский бизнесмен Ленур Ислямов и экс-президент Петр Порошенко.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Третий комитет Генассамблеи ООН (занимающийся вопросами гуманитарного характера) осудил запрет Меджлиса и предложил Москве восстановить деятельность организации на территории Крыма.

Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Екатерина Костина Екатерина Костина
Меджлис крымско-татарского народа приговор Крым организация беспорядков
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