В Крыму следователи завели дело против главы «Меджлиса»

Рефат Чубаров (Фото: crim.sledcom.ru)

Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело против председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефата Чубарова. Его подозревают в организации беспорядков, сопровождавшихся насилием. Об этом сообщается на сайте СК.

В сообщении говорится, что СК получил доказательства того, что Чубаров был непосредственно причастен к организации массовых беспорядков у здания Верховного совета Автономной Республики Крым в феврале 2014 года.

«Сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии «Русское единство», — утверждается в сообщении.

По версии следствия, Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать беспорядки во время внеочередного заседания депутатов Совета, для того чтобы его сорвать.

Ряд членов «Меджлиса», в том числе Ахтем Чийгоз, ранее были признаны виновными в организации или участии в массовых беспорядках, отмечает СК.