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Политика ,  
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Защита назвала причины обысков у экс-главы «Открытой России»

Александр Соловьев
Александр Соловьев (Фото: alx_solovyev / Twitter)

Обыски у бывшего председателя движения «Открытая Россия» (одноименная британская структура признана в России нежелательной организацией) проходят из-за предполагаемой неуплаты долгов по аренде, сообщает «Правозащита Открытки».

«Обыск у Александра Соловьева проходит по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах», — сказано в сообщении.

К Дмитрию Гудкову и экс-главе «Открытой России» пришли с обысками
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Дмитрий Гудков

Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — пять лет лишения свободы со штрафом в размере доходов осужденного за полгода, а также ограничением свободы на срок до двух лет.

Адвокаты указывают, что, согласно тексту постановления об обыске, потерпевшая по делу сторона — департамент городского имущества. Он выступает собственником арендованного помещения.

При этом сам Соловьев проходит по делу свидетелем, указали защитники. Производством занимается главное следственное управление московского управления МВД.

Адвокат от «ОВД-Инфо» Александр Саламов, который защищает Виталия Венидиктова — начальника штаба экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сообщил РБК, что его допустили к подзащитному лишь после окончания обыска и составления протокола. Сейчас Венидиктова направили в ГСУ по Москве для проведения следственных действий.

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«В документах, которые ему передали следователи, он фигурирует как лицо, возможно причастное к совершению этого преступления. Конкретный статус в этих документах не указан», — сказал Саламов.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и департамента городского имущества Москвы.

Силовики проводят обыски с утра 1 июня у Соловьева, на даче у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также его начальника штаба Виталия Венидиктова.

До этого, вечером 31 мая, в Санкт-Петербурге задержали возглавлявшего «Открытую Россию» после Соловьева Андрея Пивоварова. Его сняли с рейса в аэропорту Пулково, когда он уже находился на борту самолета. Его задержали в рамках дела по ст. 284.1 УК (сотрудничество с нежелательной организацией).

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