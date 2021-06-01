Защита назвала причины обысков у экс-главы «Открытой России»

Александр Соловьев (Фото: alx_solovyev / Twitter)

Обыски у бывшего председателя движения «Открытая Россия» (одноименная британская структура признана в России нежелательной организацией) проходят из-за предполагаемой неуплаты долгов по аренде, сообщает «Правозащита Открытки».

«Обыск у Александра Соловьева проходит по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — пять лет лишения свободы со штрафом в размере доходов осужденного за полгода, а также ограничением свободы на срок до двух лет.

Адвокаты указывают, что, согласно тексту постановления об обыске, потерпевшая по делу сторона — департамент городского имущества. Он выступает собственником арендованного помещения.