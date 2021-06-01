В Сеть выложили запись разговоров «Медведчука с Сурковым и Новаком»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 31 мая, 14:34
ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний Финансы, 12:42 ПСБ — о стимулах для восстановления и развития предпринимательства Партнерский материал, 12:40 Как сформировать рекламный бюджет: пошаговая инструкция Pro, 12:37 Разработка будущего: как определить у ребенка задатки программиста Экономика образования, 12:30 В «Спартаке» отреагировали на сообщения об интересе «Вест Хэма» к Кралу Спорт, 12:28 Дело против экс-главы «Открытой России» возбудили из-за репоста в соцсети Политика, 12:25 Maer стал лауреатом VIII премии «Спорт и Россия-2021» Пресс-релиз, 12:24 Советник Путина назвал темы, где взгляды президентов России и США похожи Политика, 12:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня Общество, 12:09 В ОП объяснили, почему предложили назвать выплаты отцовским капиталом Общество, 12:06 «Яндекс» запустил цифровой сервис аренды жилья Недвижимость, 12:01 Костин ответил на вопрос о жадности бизнеса цитатой Маркса Экономика, 12:00 Враг внутри: как неявные конфликты интересов разрушают корпорации Pro, 11:55 Туроператоры оценили возобновление полетов из России в восемь стран Бизнес, 11:46
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  

В Сеть выложили запись разговоров «Медведчука с Сурковым и Новаком»

Журналисты опубликовали часть записей разговоров человека с голосом, похожим на Медведчука, который якобы договаривался с Козаком о поставках угля из ДНР и ЛНР. Лидер ОПЗЖ ранее назвал материалы о его переговорах «фабрикой фейков»
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

В Сеть выложили третью часть записей телефонных разговоров, которые якобы вел лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с представителями российских властей. Записи опубликовал YouTube-канал проекта Bihus.info.

Авторы материала утверждают, что Медведчук в ходе телефонных разговоров, которые якобы велись в 2014–2015 годах, обсуждал поставки угля на Украину из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с тогдашним замглавы правительства России Дмитрием Козаком. По данным Bihus.info, он предлагал в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольствие.

Как утверждается в материале, деньги за уголь представителям ДНР и ЛНР перевозила Служба безопасности Украины, а Медведчук контролировал их передачу.

В расследовании также утверждается, что Медведчук якобы обсуждал этот вопрос с занимавшим тогда должность помощника президента России Владиславом Сурковым и тогдашним министром энергетики России Александром Новаком (ныне вице-премьер).

На записях слышны разговоры лиц с голосами, похожими на Медведчука, Суркова, Козака и Новака, однако в материалах нет полноценных записей бесед, а лишь приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от авторов.

РБК направил запрос в пресс-службу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пресс-службу Кремля, а также обратился за комментарием к представителю Новака

СМИ узнали о допросе Медведчука после публикации «разговора с Сурковым»
Политика
Виктор Медведчук

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

В конце декабря 2014 года Петр Порошенко, тогда президент Украины, объявил, что страна будет закупать уголь у госпредприятий, в том числе тех, что добывают его на неподконтрольных Киеву территориях, но «с контролем того, что эти деньги используются исключительно на заработную плату шахтерам — украинским гражданам». В публикации Bihus.Info говорится, что 40% оплаты осуществлялось наличными и никакого контроля за использованием средств не было. В комментарии журналистам Порошенко заявил, что в этом вопросе речь шла исключительно о государственных интересах, а с Медведчуком эта тема не обсуждалась.

Video

В партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили «Новому времени», что материал Bihus.Info «заказной» и переполнен «логическими несостыковками, предположениями и откровенной ложью». Там сообщили, что, когда почти все украинские антрацитовые шахты оказались на территории, неподконтрольной Киеву, Украина искала другие источники поставки, а Порошенко «лично вел переговоры об угле во время визита в Австралию в декабре 2014 года и договорился с [45-м президентом США Дональдом] Трампом о контракте на уголь из Пенсильвании».

Первые две части расследования Bihus.Info были обнародованы ранее в мае, в них говорится о связях с российскими властями и влиянии главы ОПЗЖ на украинское руководство. 

Сам Медведчук заявил ранее, что информация Bihus.Info сфальсифицирована: «То, что сегодня происходит, — чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».

«Человек комсомольского агрессивного типа». Чем известен Виктор Медведчук
Политика
Виктор Медведчук

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, соратника Медведчука по партии Тараса Козака. Президент утверждает, что телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Медведчук назвал эти санкции незаконными. Позже ограничения были введены непосредственно против Медведчука и его жены. Как сообщили в Совете нацбезопасности и обороны страны (СНБО), основой решения о санкциях стали материалы о незаконных поставках угля с территории ЛНР в Россию и на Украину.

В частности, в 2016 году «Украинская правда» выпустила расследование, в котором утверждалось, что лица, приближенные к Медведчуку, продают Украине уголь из самопровозглашенных республик Донбасса под видом сырья из ЮАР. По информации издания, в поставках участвовали компании депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

В партии Медведчука санкции назвали актом политических репрессий, посчитав, что Зеленский таким образом хочет «свести счеты с лидерами оппозиции».

В марте Медведчука допросили сотрудники СБУ. Как предполагали «Украинская правда» и «Интефакс-Украина», следственные действия были связаны с делом о государственной измене, заведенном после публикации телефонного разговора собеседников с голосами, похожими на Медведчука и Суркова.

В мае лидеру ОПЗЖ были предъявлены обвинения по трем эпизодам: передача россиянам права на месторождение Глубокая на Крымском шельфе через компанию «Новые проекты», раскрытие данных о местонахождении секретного военного подразделения вооруженных сил Украины и создание депутатами организации для помощи гражданам Украины при переезде в Россию. Он находится под домашним арестом.

Авторы
Михаил Юшков Михаил Юшков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Любовь Порываева, Тимофей Дзядко, Полина Химшиашвили
Виктор Медведчук уголь ДНР и ЛНР Донбасс Дмитрий Козак Владислав Сурков Александр Новак
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Суд в Киеве отказался ужесточать меру пресечения для Медведчука
Политика
Прокуратура Украины вслед за защитой обжаловала домашний арест Медведчука
Политика
Генпрокурор Украины заявила об отсутствии политики в деле Медведчука
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter