В Сеть выложили запись разговоров «Медведчука с Сурковым и Новаком»

Журналисты опубликовали часть записей разговоров человека с голосом, похожим на Медведчука, который якобы договаривался с Козаком о поставках угля из ДНР и ЛНР. Лидер ОПЗЖ ранее назвал материалы о его переговорах «фабрикой фейков»

Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

В Сеть выложили третью часть записей телефонных разговоров, которые якобы вел лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с представителями российских властей. Записи опубликовал YouTube-канал проекта Bihus.info.

Авторы материала утверждают, что Медведчук в ходе телефонных разговоров, которые якобы велись в 2014–2015 годах, обсуждал поставки угля на Украину из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с тогдашним замглавы правительства России Дмитрием Козаком. По данным Bihus.info, он предлагал в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольствие.

Как утверждается в материале, деньги за уголь представителям ДНР и ЛНР перевозила Служба безопасности Украины, а Медведчук контролировал их передачу.

В расследовании также утверждается, что Медведчук якобы обсуждал этот вопрос с занимавшим тогда должность помощника президента России Владиславом Сурковым и тогдашним министром энергетики России Александром Новаком (ныне вице-премьер).

На записях слышны разговоры лиц с голосами, похожими на Медведчука, Суркова, Козака и Новака, однако в материалах нет полноценных записей бесед, а лишь приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от авторов.