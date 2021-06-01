В Сеть выложили запись разговоров «Медведчука с Сурковым и Новаком»

РБК направил запрос в пресс-службу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пресс-службу Кремля, а также обратился за комментарием к представителю Новака
В конце декабря 2014 года Петр Порошенко, тогда президент Украины, объявил, что страна будет закупать уголь у госпредприятий, в том числе тех, что добывают его на неподконтрольных Киеву территориях, но «с контролем того, что эти деньги используются исключительно на заработную плату шахтерам — украинским гражданам». В публикации Bihus.Info говорится, что 40% оплаты осуществлялось наличными и никакого контроля за использованием средств не было. В комментарии журналистам Порошенко заявил, что в этом вопросе речь шла исключительно о государственных интересах, а с Медведчуком эта тема не обсуждалась.
Video
В партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили «Новому времени», что материал Bihus.Info «заказной» и переполнен «логическими несостыковками, предположениями и откровенной ложью». Там сообщили, что, когда почти все украинские антрацитовые шахты оказались на территории, неподконтрольной Киеву, Украина искала другие источники поставки, а Порошенко «лично вел переговоры об угле во время визита в Австралию в декабре 2014 года и договорился с [45-м президентом США Дональдом] Трампом о контракте на уголь из Пенсильвании».
Первые две части расследования Bihus.Info были обнародованы ранее в мае, в них говорится о связях с российскими властями и влиянии главы ОПЗЖ на украинское руководство.
Сам Медведчук заявил ранее, что информация Bihus.Info сфальсифицирована: «То, что сегодня происходит, — чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, соратника Медведчука по партии Тараса Козака. Президент утверждает, что телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Медведчук назвал эти санкции незаконными. Позже ограничения были введены непосредственно против Медведчука и его жены. Как сообщили в Совете нацбезопасности и обороны страны (СНБО), основой решения о санкциях стали материалы о незаконных поставках угля с территории ЛНР в Россию и на Украину.
В частности, в 2016 году «Украинская правда» выпустила расследование, в котором утверждалось, что лица, приближенные к Медведчуку, продают Украине уголь из самопровозглашенных республик Донбасса под видом сырья из ЮАР. По информации издания, в поставках участвовали компании депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.
В партии Медведчука санкции назвали актом политических репрессий, посчитав, что Зеленский таким образом хочет «свести счеты с лидерами оппозиции».
В марте Медведчука допросили сотрудники СБУ. Как предполагали «Украинская правда» и «Интефакс-Украина», следственные действия были связаны с делом о государственной измене, заведенном после публикации телефонного разговора собеседников с голосами, похожими на Медведчука и Суркова.
В мае лидеру ОПЗЖ были предъявлены обвинения по трем эпизодам: передача россиянам права на месторождение Глубокая на Крымском шельфе через компанию «Новые проекты», раскрытие данных о местонахождении секретного военного подразделения вооруженных сил Украины и создание депутатами организации для помощи гражданам Украины при переезде в Россию. Он находится под домашним арестом.
При участии
Любовь Порываева, Тимофей Дзядко, Полина Химшиашвили