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Политика ,  
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В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах

31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.

В столице наиболее массовые акции прошли на площади перед Комаровским рынком. Подписи собирали члены инициативных групп нескольких потенциальных кандидатов в президенты: Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Николая Козлова. К столам сборщиков подписей выстроились очереди, которые растянулись на километр пишет «Наша Нива».

Белорусы выстраивались в очереди, чтобы отдать свою подпись в поддержку выдвиженцев, также в Витебске, Бресте, Гомеле и Гродно, передает Sputnik-Беларусь.

По информации правозащитного центра «Весна», в разных городах были задержаны несколько десятков активистов, в том числе из незарегистрированной Белорусской социал-демократической партия (Народная Грамада). Часть их них впоследствии отпустили.

Позже в тот же день первый заместитель МВД Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире канала «Беларусь 1» заявил, что ситуация в стране накануне выборов «серьезно накаляется». «Комиссии еще не сформированы на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают. В этой связи хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы», — заявил он (цитата по БелТа).

Пикеты прошли на фоне задержания в Гродно мужа Светланы Тихановской, руководителя ее инициативной группы и автора YouTube-канала «Беларусь — страна для жизни» блогера Сергея Тихановского и нескольких его сторонников.
 

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, выборы
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