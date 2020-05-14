Лукашенко подал документы о регистрации инициативной группы для выборов

Александр Лукашенко (Фото: Srdjan Ilic / Pixsell / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подал в Центризбирком республики заявление на регистрацию своей инициативной группы по выдвижению на выборы 2020 года. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Руководителем инициативной группы Лукашенко указан Михаил Орда. Всего в ЦИК Белоруссии поступили 14 заявок на регистрацию предвыборных групп кандидатов в президенты.

Выборы главы Белоруссии состоятся 9 августа. В начале мая Лукашенко заявил, что что в стране нет оснований переносить выборы. Кроме того, он отметил невозможность изменения сроков голосования по Конституции страны.

Лукашенко занимает пост президента Беларуси пять сроков подряд, начиная с 1994 года. Весной 2019 года он сообщил, что намерен снова участвовать в выборах. Президент объяснил свое решение тем, что не хочет, чтобы его не обвиняли в трусости и не говорили, что он «сбежал» в трудную минуту.