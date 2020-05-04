Пандемия коронавируса , 04 мая, 15:30
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Лукашенко пообещал провести выборы президента до конца лета
Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с Игорем Додоном
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, заявил президент Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщает агентство «Белта».
Лукашенко считает, что в стране нет оснований переносить выборы, а также нет возможности по конституции перенести эти выборы. «Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — сказал президент Белоруссии.
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