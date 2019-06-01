Медведев отказался считать заседания СНГ «церемониальными сборами»

По словам премьер-министра, СНГ при всех сложностях является реально работающим проектом

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) — это реально работающий проект, а не церемониальные сборы. Об этом он сказал в интервью ведущему «Вестей в субботу» Сергею Брилеву.

По словам Медведева, раньше считалось, что СНГ — это «цивилизованная форма развода» бывших республик СССР. «Сегодня СНГ — при всех сложностях, издержках, нюансах — это все-таки реально работающий проект», — подчеркнул премьер. Медведев также подтвердил, что «это не церемониальные сборы».

Он добавил, что, несмотря на сложности, страны СНГ подготовили и подписали специальное торговое соглашение.

В СНГ входят Россия, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Туркмения является ассоциированным членом Содружества. Грузия официально покинула СНГ в августе 2008 года после конфликта в Южной Осетии.