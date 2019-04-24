Украина отказалась держать в секрете изобретения времен Советского Союза

Украина больше не намерена поддерживать секретность изобретений, которые были признаны гостайной в период СССР. Соглашение о порядке обращения с секретными патентами действовало в рамках СНГ

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Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, действовавшего для стран СНГ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Рассмотрение выхода из соглашения было включено в план заседания украинского правительства. Соглашение было одобрено Советом глав правительств стран СНГ 4 июня 1999 года. В соответствии с документом государства поддерживали режим секретности в отношении патентов, выданных на засекреченные изобретения, сделанные в период существования Советского Союза. В случае необходимости рассекречивания патентов стороны обязывались обращаться в Роспатент. Украина подписала соглашение с оговорками.

Как отмечает «РБК-Украина», решение о разрыве соглашения было принято в рамках общей стратегии выхода из договоров СНГ.

Украина с 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, взяла курс на выход из всех структур СНГ. В 2016 году МИД республики поднял вопрос о полном выходе страны из Содружества, хотя годом ранее подобный шаг был признан украинскими властями несвоевременным. В мае 2018 года представители Украины были отозваны из уставных органов организации. В этом же месяце президент Петр Порошенко заявил, что Киев выйдет из заключенных в рамках СНГ договоров, мотивировав это тем, что они не соответствуют национальным интересам. ​«Украина начиная с Беловежской пущи рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось», — говорил президент Украины.