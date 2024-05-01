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«УП» сообщила об обысках у митрополита Запорожского и Мелитопольского

«УП»: СБУ пришла с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке
Митрополита Луку заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды и оправдании вооруженной агрессии России против Украины», пишет газета
Митрополит&nbsp;Лука&nbsp;(Андрей Коваленко)
Митрополит Лука (Андрей Коваленко) (Фото: hramzp.ua)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Луки (Андрей Коваленко), пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.

По информации общественного движения «Честно», на которое ссылается издание, митрополита заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды» и оправдании российской военной операции.

В 2023 году священнослужитель заявлял, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на церковь были «ничтожно малы» по сравнению с происходящим сейчас на Украине. В 2022 году он говорил, что украинцы заслужили обстрелы из-за гей-парадов в Киеве.

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Накануне Печерский суд Киева разрешил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петр Лебедь), против которого возбуждено несколько уголовных дел, писала «Страна.ua». Летом прошлого года он был арестован, но позже его отпустили под залог. Митрополит обвиняется в разжигании религиозной вражды, дискриминации и оправдании агрессии против Украины.

На прошлой неделе СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ Арсения за то, что он во время литургии «озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области», сообщала «Страна.ua».

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Елена Чернышова
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