«УП» сообщила об обысках у митрополита Запорожского и Мелитопольского
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Луки (Андрей Коваленко), пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.
По информации общественного движения «Честно», на которое ссылается издание, митрополита заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды» и оправдании российской военной операции.
В 2023 году священнослужитель заявлял, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на церковь были «ничтожно малы» по сравнению с происходящим сейчас на Украине. В 2022 году он говорил, что украинцы заслужили обстрелы из-за гей-парадов в Киеве.
Накануне Печерский суд Киева разрешил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петр Лебедь), против которого возбуждено несколько уголовных дел, писала «Страна.ua». Летом прошлого года он был арестован, но позже его отпустили под залог. Митрополит обвиняется в разжигании религиозной вражды, дискриминации и оправдании агрессии против Украины.
На прошлой неделе СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ Арсения за то, что он во время литургии «озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области», сообщала «Страна.ua».
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