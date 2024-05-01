Минюст США решил исключить марихуану из списка тяжелых наркотиков

В настоящее время марихуана в США относится к списку наркотиков с высоким потенциалом злоупотребления, однако Минюст хочет включить ее в список с кетамином и тайленолом. Это в том числе было одним из предвыборных обещаний Байдена

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Министерство юстиции США решило исключить марихуану из категории наркотиков с высоким потенциалом злоупотребления (список DEA), что сделает ее употребление менее серьезным федеральным преступлением, передает Reuters.

Как отмечает агентство, сегодня наказание за употребление марихуаны в США сравнимо с наказанием за употребление тяжелых наркотиков, вроде героина или ЛСД. Минюст же, по рекомендации генпрокурора Меррика Гарланда, намерен перенести марихуану в список наркотиков с умеренным или низким потенциалом физической и психологической зависимости, где находятся кетамин, тайленол и кодеин.

Предложение Минюста уже передано в административно-бюджетное управление Белого дома для рассмотрения и доработки. Reuters пишет, что первым инициировал пересмотр классификации маихуаны президент Джо Байден, который в настоящее время ведет активную избирательную кампанию. Также реклассификация наркотика была одним из его предвыборных обещаний в 2020 году.

На федеральном уровне употребление и хранение марихуаны в США запрещено. Однако наркотик легализован в 40 штатах, а препараты с содержанием каннабидиола (природное соединение, которое находится в составе растений каннабиса) в США прописывают в качестве лечебного средства для пациентов, страдающих от хронических болей или судорог.

По данным опросной группы Gallup, общественная поддержка легализации марихуаны выросла с 25% взрослого населения США в 1995 году до 70% в 2023 году. Перенос наркотика в другой список не сделает его легальным, однако «откроет двери для большего количества исследований и медицинского использования, смягчения уголовных наказаний и увеличения частных инвестиций в сектор каннабиса», отмечает Reuters.

В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их «цивилизованном» употреблении.



