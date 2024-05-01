Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для дронов

Житель Нью-Йорка сознался в передаче российской стороне технологий для производства беспилотников, сообщил Минюст. При обыске в его квартире были найдены более 11 500 электронных компонентов, ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Житель Нью-Йорка Николай Григорьев признал вину в организации схемы по незаконной передаче американских технологий двойного назначения российским компаниям, сообщает Минюста США.

«Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах [БПЛА]», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минюста, что по такой схеме было передано технологий на более чем $270 тыс. При обыске в доме Григорьева были обнаружены и изъяты более 11 500 электронных компонентов, якобы ожидавших отправки в Россию.

Гражданство обвиняемого Минюст не уточняет. После признания вину ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

США ввели запрет на поставки в Россию технологий двойного назначения вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Москва считает санкции нелегитимными. В Кремле заявляли, что любые ограничения бьют и по мировой экономике.

Также 30 апреля суд Колорадо приговорил к 22 годам тюремного заключения бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джаре Себастьяна Далка, который пытался продать сотруднику ФБР под прикрытием, выдававшим себя за российского шпиона, секретные данные. Как омтечает The New York Times (NYT), С июня по июль 2022 года Далк работал проектировщиком безопасности информационных систем в АНБ. С 2016 года он имел секретный допуск к работе в армии США и получил высший уровень допуска, когда приступил к работе в агентстве.

По данным прокуратуры, за свои услуги Далк потребовал заплатить $85 тыс., необходимых ему для оплаты обучения и погашения кредитов. Какую именно экс-сотрудник АНБ пытался продать информацию, на суде не уточнили.